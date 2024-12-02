Компания обновила плейлист c материалами по игре.

Фанаты серии GTA снова строят теории о дате релиза второго трейлера Grand Theft Auto 6. В этот раз предсказание вполне правдоподобное.

На сабреддите GTA 6 появился пост, автор которого утверждает, что несколько часов назад Rockstar обновила плейлист, где лежит анонс шестой части. Можно предположить, что компания уже загрузила второй трейлер и сейчас он скрыт.

Некоторые пользователи всё же выражают сомнения. Напомним, что первый трейлер был слит за несколько часов до официальной премьеры, поэтому со стороны Rockstar было бы странно снова подвергать видео опасности и предзагружать его в интернет.

Видео дня

Анонс GTA 6 произошёл 5 декабря 2023 года, то есть без трёх дней год назад. Первый трейлер побил рекорд YouTube как самое просматриваемое немузыкальное видео. На данны момент, у трейлера GTA 6 223 миллиона просмотров.

Пока что это самый реалистичный прогноз, касающийся GTA 6. Раньше мы рассказывали о фанате игры, который строил теории о дате выхода второго трейлера на фазах луны из скриншотов GTA Online. По его расчётам, второй ролик должен был выйти 22 ноября.

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