Rockstar обновила плейлист с GTA 6 / Фото - Rockstar Games

Фанаты серии GTA снова строят теории о дате релиза второго трейлера Grand Theft Auto 6. В этот раз предсказание вполне правдоподобное.

На сабреддите GTA 6 появился пост, автор которого утверждает, что несколько часов назад Rockstar обновила плейлист, где лежит анонс шестой части. Можно предположить, что компания уже загрузила второй трейлер и сейчас он скрыт.

Обратите внимание на надпись "Updated today" / Фото - Reddit

Некоторые пользователи всё же выражают сомнения. Напомним, что первый трейлер был слит за несколько часов до официальной премьеры, поэтому со стороны Rockstar было бы странно снова подвергать видео опасности и предзагружать его в интернет.

Видео дня

Анонс GTA 6 произошёл 5 декабря 2023 года, то есть без трёх дней год назад. Первый трейлер побил рекорд YouTube как самое просматриваемое немузыкальное видео. На данны момент, у трейлера GTA 6 223 миллиона просмотров.

Пока что это самый реалистичный прогноз, касающийся GTA 6. Раньше мы рассказывали о фанате игры, который строил теории о дате выхода второго трейлера на фазах луны из скриншотов GTA Online. По его расчётам, второй ролик должен был выйти 22 ноября.

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