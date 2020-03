Разработчики показали трейлер Amnesia: Rebirth (видео)

Третья часть хоррора выйдет осенью 2020 года.

Студия Frictional Games анонсировала Amnesia: Rebirth — третью часть своей хоррор-серии.

Трейлер Amnesia: Rebirth

Действие третьей части развернется в новом сеттинге. Однако в студии обещают, что Rebirth не будет отклоняться от идей оригинальной игры. По сюжету главная героиня Таси Трианон попадает в алжирскую пустыню, пытаясь скрыться от загадочного существа, которое питается ее страхом.

Разработчики обещают, что Amnesia: Rebirth станет жутким и непредсказуемым эмоциональным приключением, которое заставит игроков задуматься о том, что пугает лично их. Помимо хоррор-элементов в игре нужно будет исследовать мир и решать головоломки.

Игра выйдет осенью этого года на ПК и PS4.

Напомним, первая часть игры Amnesia: The Dark Descent от студии Frictional Games вышла на ПК в 2010 году и имела большой успех – прибыль с продаж в 10 раз превзошла бюджет игры. Следующую часть игры - Amnesia: A Machine for Pigs делала другая студия, The Chinese Room. Сиквел вышел в 2013 году.

