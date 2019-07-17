В Белой Церкви полиция опломбировала агитационные билборды кандидата в депутаты (фото)

Наблюдатели «ОПОРЫ» отметили, что кандидат-самовыдвиженец использовал в своей кампании признаки партии «Слуга народа», хотя не является ни членом партии, ни кандидатом от нее.

В Белой Церкви кандидат в нардепы от «Слуги народа» Юрий Нестерчук заявил в полицию на кандидата-самовыдвиженца Ярослава Яременко, который якобы использует символику, подобную символике «Слуги народа». В результате, правоохранители опечатали билборды Яременко как вещественные доказательства в деле.

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О ситуации сообщила общественная организация «ОПОРА». Отмечается, что кандидат в народные депутаты в 90 избирательном округе Ярослав Яременко разместил в городе билборды, где представляет себя главой ГО «Слуга Народа», а их цветовая гамма напоминает цвета, которые использует политическая партия «Слуга народа». Между тем, сам Ярослав Яременко не является членом или кандидатом от этой партии.

Кандидат от «Слуги народа» в том же округе Юрий Нестерчук 2 июля написал на Яременко заявление в полицию. В ней утверждается, что последний совершил преступные действия, которые имеют признаки ч. 1 ст. 157 Уголовного Кодекса Украины (препятствование свободному осуществлению гражданином своего избирательного права, препятствование деятельности другого субъекта избирательного процесса).

В результате, 14 июля полиция Белой Церкви заклеила черной пленкой 17 агитационных билбордов Яременко, размещенных в городе. На каждом из них правоохранители оставили сообщение о том, что данные объекты являются вещественными доказательствами в уголовном производстве по ч. 1 ст. 157 Уголовного Кодекса Украины.

В ответ на это кандидат Ярослав Яременко написал жалобу в ЦИК и окружную избирательную комиссии 90 ИО, где отмечает, что такие действия полиции направлены в пользу одного из кандидатов и являются вмешательством в избирательный процесс.

5 июля окружная избирательная комиссия 90 ИО провела заседание, на котором рассматривали жалобу. В связи с обращением, члены комиссии приняли решение обратиться в Генпрокуратуру Украины и ГБР.

Наблюдатели «ОПОРЫ», в свою очередь отмечают, что с начала избирательного процесса кандидат-самовыдвиженец Ярослав Яременко строил свою предвыборную кампанию, используя признаки партии «Слуга народа», хотя не является ни членом партии, ни кандидатом от нее.

Ранее сообщалось, что полиция начала уголовное производство по факту распространения антирекламы на кандидата от партии «Слуга народа» в городе Обухов на Киевщине.