Полиция расследует распространение антирекламы на кандидата от "Слуги народа" на Киевщине (видео)

По данному факту начато два уголовных производства - по статье 296 (Хулиганство) и статье 157 (Нарушение избирательного законодательства).

Полиция начала уголовное производство по факту распространения антирекламы на кандидата от партии «Слуга народа» в городе Обухов на Киевщине.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

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Сообщения о распространении газеты со сведениями, содержащими антирекламу, поступило в полицию вчера, 16 июля, в 19:31.

«Неизвестные граждане раздавали прохожим печатную продукцию с контрагитацией, а также демонстрировали видеоролик с антирекламой в отношении кандидата в народные депутаты от политической партии «Слуга народа», - говорится в сообщении.

Сейчас начато два уголовных производства - по статье 296 (Хулиганство) и статье 157 (Нарушение избирательного законодательства). Антиагитационная продукция изъята. Лица фигурантов установлены, они дают показания.

Кроме того, аналогичный факт в отношении указанного кандидата также задокументировали в городе Васильков.