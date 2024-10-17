Демонстрации вертолета продолжатся до конца 2024 года и в 2025 году.

В США морские пехотинцы получили демонстрационный образец роботизированного вертолета UH-72B Lakota компании Airbus US Space & Defense, который способен доставлять двухтонный груз без пилота, пишет Interesting Engineering.

Отмечается, что успешная демонстрация образца вертолета прошла на авиабазе Корпуса морской пехоты Нью-Ривер и на базе Корпуса морской пехоты Лежен в рамках проекта по улучшению воздушной логистики морских пехотинцев. В ходе нее оценили эксплуатационные характеристики автономного вертолета и подтвердили его способность перевозить специализированные грузы.

Также указывается, что будущие демонстрации, которые продолжатся до конца 2024 года и в 2025 году, предоставят дополнительную информацию о возможностях самолета.

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Роботизированный вертолет UH-72 Lakota - характеристики

Сообщается, что вертолет создан на базе платформы H145/UH-72, преобладающего легкого двухдвигательного вертолета в мире.

Также вертолет оснащен MOSA, цифровой магистралью и доступным SWAP для расширения возможностей. Открытая автономия позволяет использовать "лучшую в своем роде" технологию, уверяет производитель.

Борт может перевозить около двух тонн основных грузов на высокой скорости в оперативно-значимых диапазонах.

Дальность полета составляет около 350 морских миль, максимальный взлетный вес - 8378 фунтов, рабочая высота - до 20 000 футов при крейсерской скорости 135 узлов.

Напомним, ранее УНИАН писал, что Северная Корея создала новый беспилотник, который напоминает самые современные дроны США.

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