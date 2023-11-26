По мнению военного эксперта, "Термит" слишком сырой и недоработанный, чтобы отправлять его в зону боевых действий и на данном этапе выглядит как "очередной повод попилить бюджет".

В России начали серийное производство беспилотного ударного вертолета "Термит", который может нести высокоточные ракеты с лазерным наведением С-8Л. Он был продемонстрирован во время визита зампредседателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева в московский индустриальный парк "Руднево".

Как пишет Defense Express, эти беспилотные вертолеты ударного типа выпускает "НПП "Стрела", входящее в группу компаний "Кронштадт". Контракт на производство этих дронов был подписан в 2021 году, и на свежем видео с завода можно біло заметить около десятка вертолетов разной степени готовности, и как минимум три из них — на финальных этапах сборки.

Дрон "Термит" - что о нем известно

Сам дрон "Термит", как пишет Defense Express, впервые был продемонстрирован в 2020 году. Вооружением єтого беспилотника вертолетного типа должны быть управляемые ракеты С-8Л с полуактивным лазерным наведением. Объявленная дальность действия С-8Л — до 6 км. Оснащение — осколочно-фугасная боевая часть. Для наведения этих ракет на цель "Термит" должен быть оснащен оптико-прицельной станцией, размещаемой на носовой части аппарата.

Видео дня

В то же время сам дрон "Термит" является боевой версией БВС-ВТ 450 и нарабатывать его в "НПП "Стрела" начали еще на уровне 2016 года. Заявленные характеристики для этих дронов, которые, скорее всего, совпадают с ударным "Термитом": максимальный взлетный вес 450 кг, при весе пустого 270 кг, максимальная скорость до 150 км/ч, при крейсерском 90 км/ч, практический потолок – 3500 м. Максимальная продолжительность полета до 6 часов.

Дрон "Термит" оценка эксперта

В то же время военный эксперт Александр Коваленко отметил, что на данном этапе БПЛА "Термит" выглядит как "очередной повод попилить бюджет".

"До непристойного приличных размеров БПЛА, с весьма посредственными скоростными показателями и высотой полёта, что делает его уязвимым как для ПЗРК, так и зенитно-пушечного вооружения, будет применяться для пусков ракет С-8Л заявленных как высокоточные, но производство которых такое же ограниченное, как и самого БПЛА? Кроме того, не до конца известно как этот "вертолёт" реагирует на РЭБ, насколько устойчивый и защищённый его канал", - отметил Коваленко, анализируя характеристики дрона.

Коваленко подчеркнул, что "Термит" слишком сырой и недоработанный, чтобы настолько дорогую и энергоёмкую в производстве экспериментальную единицу отправлять в зону боевых действий. При этом, с учётом санкций, не факт, что ускорить либо нарастить его производство удастся в предельно сжатые сроки, равно как и улучшить характеристики, хотя россияне будут пытаться это сделать.

"Очевидно, что они пытаются найти более дешёвую альтернативу ударным вертолётам. И с этого пути не сойдут, тем более, что это благодатная почва для долгосрочного пилива", - подчеркнул Коваленко.

Российские дроны атакуют Украину

Во время последней массированной атаки на Украину российские оккупанты использовали "шахеды" черного цвета. Как отметил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, россияне могли использовать черный цвет для того, чтобы усложнить работу украинской ПВО.

Также эксперты отмечают, что оккупанты ытаются повысить выживаемость своих беспилотников-камикадзе в воздушном пространстве Украины, и во время рекордной атаки в субботу, 25 ноября, могли проэкспериментировать, испытать на прочность эффективность истощения нашей противовоздушной обороны такими налетами.

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