Машина представляет собой реинкарнацию старого советского Ми-34, который впервые поднялся в небо в 1986 году.

15 октября на аэродроме в подмосковном Томилино совершил первый полет в режиме висения первый опытный образец легкого вертолета Ми-34М1, оснащенного турбовальным двигателем ВК-650В производства компании АО "ОДК-Климов".

Об этом сообщают российские СМИ. Интересно, что официально о программе вертолета Ми-34М1 и начале его летных испытаний не сообщали, хотя ранее уже фигурировала информация о планах на этот вертолет.

Летный опытный образец Ми-34М1 был переоборудован из опытного образца модернизированного вертолета Ми-34С1 с поршневым двигателем М9ФВ, проект которого россияне ранее закрыли. В широком же смысле Ми-34М1 представляет собой реинкарнацию старого советского Ми-34, который впервые поднялся в небо еще в 1986-м.

Вертолет разрабатывали по заказу оборонно-патриотической организации ДОСААФ как легкий учебно-спортивный вертолет для замены вертолетов Ми-1 и Ми-2.

По данным из открытых источников, всего было построено около 30 таких вертолетов.

Российские вертолеты - что интересного

Ранее западные эксперты пришли к выводу, что российские ударные вертолеты Ка-52 "Аллигатор" стали главным препятствием на пути украинского контрнаступления 2023 года.

Как рассказал журналистам один из украинских военных, россияне могли атаковать с вертолетов на расстоянии 8 км, а украинским бойцам было нечего им противопоставить на таком расстоянии.

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