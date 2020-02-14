Tesla выпустит акции на $2 миллиарда

Полученные от размещения акций деньги автопроизводитель направит на укрепление активов и корпоративные нужды.

Tesla объявила о дополнительном выпуске акций. Объем дополнительной эмиссии ценных бумаг составит $2 млрд, сказано в сообщении американского автопроизводителя. Предполагаемая цена размещения — $767,29.

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При условии успешного размещения у банков андеррайтеров Goldman Sachs и Morgan Stanley будет 30-дневный опцион на покупку акций еще на $300 млн. Таким образом, общий размер дополнительного размещения может составить $2,3 млрд, пишет РБК.

Основатель компании Илон Маск примет участие в размещении — бизнесмен купит бумаги на сумму $10 млн. Также акции купит член правления Ларри Эллисон (до $1 млн).

На премаркете после выхода новости акции Tesla снизились на 5,8%, до $722,79 за бумагу. С начала года котировки производителя электрокаров выросли на 131,6%.

Сообщение о дополнительном выпуске акций появилось через две недели после того, как генеральный директор компании Илон Маск сообщил об отсутствии планов по привлечению капитала. Tesla не будет привлекать капитал, а сосредоточится на повышении мощности аккумуляторов и снижении затрат на их производство, сообщили в CNBC.

Компания планирует построить и начать производство автомобилей на заводе под Берлином к концу 2021 года. Сборка электромобилей в Европе позволит компании конкурировать с лидерами сектора на их же территории. Кроме того, Tesla достраивает завод в Шанхае и сеть зарядных станций в Китае.