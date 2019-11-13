Tesla построит свой первый европейский завод вблизи Берлина

Первым делом начнут собирать Model Y.

Объявляя о запуске Gigafactory 3 в Шанхае (это первый завод Tesla за пределами США), где с опережением графика стартовал пробный выпуск Model 3, во время оглашения финансовых результатов третьего квартала, основатель и глава Tesla Илон Маск пообещал вскоре сообщить точное месторасположение европейской Gigafactory 4, где будут собираться Model 3 и Model Y.

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И вот вчера на церемонии Golden Steering Wheel (Tesla Model 3 получила награду Auto Bild в номинации «лучший среднеразмерный седан») Маск назвал место расположения четвертой гигафабрики. Новый завод — и тут никаких сюрпризов — расположится в Берлине, передает itc.ua.

Говоря точнее, предприятие будет построено неподалеку от нового аэропорта в окрестностях Берлина. Первым делом на Gigafactory 4 компания планирует наладить производство компактных кроссоверов Model Y, а затем, как мы узнали из недавнего отчета, и седанов Model 3, которые начали продаваться в Европе в начале года.

Как известно, сейчас Tesla планирует начать серийный выпуск Model Y на заводе во Фримонте к лету 2020 года, так что раньше этого времени Gigafactory 4 не заработает. Предположительно, строительство Gigafactory 4 начнется в начале 2021 года, а к его концу предприятие будет введено в строй. Важно уточнить, что на Gigafactory 4 будут выпускать и электродвигатели, и аккумуляторные батареи для автомобилей Tesla.

Gigafactory 4 позволит не только снизить логистические затраты на доставку готовых электромобилей и ускорит отгрузку машин заказчикам, но и потенциально позволит сократить себестоимость (не придется платить таможенные пошлины), хотя это не обязательно означает снижение рыночной цены для покупателя, разве что в перспективе.

Также строительство нового завода, как и везде и всегда, это инвестиции в экономику и новые рабочие места. Увы, пока никаких подробностей на этот счет нет. Но вот местному производителю Volkswagen, который не особо-то и торопится с выпуском электрических моделей, явно пора менять стратегию и ускорятся. У Volkswagen и сейчас как-то не очень выходит конкурировать с Tesla, и если руководство не предпримет никаких шагов, то эта медлительность может сыграть с легендой немецкого автопрома злую шутку.

Кроме завода Tesla построит в Берлине еще и научно-исследовательский центр, поскольку, как считают в компании, берлинские традиции в сфере искусства — одни из самых сильных в мире.

Вырисовывается интересная закономерность в стратегии Tesla — зарубежные производства ориентированы на выпуск массовых моделей Model Y и Model 3, тогда как новые для себя автомобили компания Илона Маска предпочитает выпускать на родине. Речь об уже анонсированных Tesla Roadster 2 и Tesla Semi, а также пикапе Tesla Cyber Truck, чья презентация состоится уже на следующей неделе. Ранее Маск также говорил о планах построить предприятия Tesla на каждом континенте.

Остается добавить, что в конце 2016 года Tesla купила немецкого производителя промышленных роботов Grohmann Engineering, чтобы побыстрее выйти на объемы производства до 500 тыс. автомобилей в год. План по итогам нынешнего года — от 360 тыс. до 400 тыс. То есть, в следующем году Tesla вполне может достичь этой цели, хотя изначально планировала сделать это еще в 2018 году.

Напомним, на сегодня у Tesla есть три завода Gigafactory, два из них расположены в США, а третий за $2 млрд недавно заработал в Китае, причем построить его удалось за рекордные сроки (10 месяцев).

Первая Gigafactory, совместное предприятие Tesla и Panasonic, была запущена в 2016 году, но предприятие до сих пор в процессе строительства.