Мораторий на отключение электроэнергии продолжит действовать только для оккупированных территорий и тех, где ведутся боевые действия.

Кабинет министров Украины отменил запрет на прекращение предоставления жилищно-коммунальных услуг начисления и взыскания неустойки (штрафов, пени) и задолженности за ЖКУ для населения в случае неуплаты.

Как следует из постановления от 29 декабря 2023 года № 1405, мораторий на отключение от услуг, начисление пени и взыскание задолженности продолжит действовать только на территориях, на которых ведутся боевые. Также запрет распространяется на временно оккупированные территории, согласно перечню Минреинтеграции.

Кроме того, постановлением запрещается начисление платы за жилищно-коммунальные услуги на оккупированных территориях с даты начала по дату завершения временной оккупации.

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Мораторий на отключение света за неуплату коммуналки: что известно

Кабинет Министров Украины с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину запретил начисление и взыскание неустойки (штрафов, пени), инфляционных начислений, процентов годовых на задолженность за жилищно-коммунальные услуги, образованную за несвоевременное или неполное внесение платы населением.

Также было запрещено прекращать или приостанавливать предоставление жилищно-коммунальных услуг населению в случае неуплаты или оплаты не в полном объеме.

В августе 2022 года президент Украины Владимир Зеленский подписал законы, которыми вводится мораторий на повышение коммунальных тарифов.

По прогнозам Нацбанка Украины, мораторий на повышение тарифов на газ, горячую воду и теплоснабжение может быть отменен только в 2025 году.

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