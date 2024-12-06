Послы ЕС не утвердили 15-й пакет санкций против РФ из-за разногласий, - Reuters

Отмечается, что 15-й пакет санкций должен был быть направлен против "теневого флота" РФ.

Представителям стран ЕС не удалось одобрить 15-й пакет санкций против России. Он должен был быть направлен против "теневого флота" РФ, сообщает Reuters со ссылкой на неназванных дипломатов.

Отмечается, что два члена ЕС заблокировали принятие пакета из-за разногласий, которые вызвал вопрос продления срока, предоставленный европейским компаниям для вывода инвестиций из РФ. Неизвестно, о каких именно государствах идет речь. В агентстве добавили, что члены ЕС вернутся к рассмотрению пакета позже.

Дипломаты рассказали журналистам, что в рамках пакета также состоялись дебаты о продлении исключения ЕС, которое позволит Чехии продолжить импортировать дизельное топливо и другие продукты, полученные из российской нефти и произведенные на словацком нефтеперерабатывающем заводе. В Праге заверили, что не хотят продливать разрешение, а в Братиславе заявили, что намерены сохранить договоренность.

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В агентстве отметили, что словацкий нефтеперерабатывающий завод Slovnaft, который принадлежит венгерской компании MOL, является значительным дизельного топлива, который производится из российской нефти, в Чехию. По словам чешских чиновников, продление соглашения на шесть месяцев может быть принято.

Европейский Союз после полномасштабного вторжения РФ в Украину в 2022 году запретил большую часть импорта российской нефти, напомнили журналисты. Для Чехии, Словакии и Венгрии сделали исключение, так как у этих стран нет альтернативных источников поставок.

Санкции против РФ - важные новости

Ранее Турция попросила США ослабить санкции против "Газпромбанка". Министр энергетики Турции Альпарслан Байрактар сослался на предыдущее исключение.

Кроме того, в Bloomberg сообщали, что ЕС готовит новый пакет санкций против России до конца года. Еще один более широкий пакет ограничений планируется ввести до годовщины вторжения в Украину.

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