В прошлом году китайцев стало меньше на 1,4 миллиона человек.

Индия обошла Китай по количеству населения еще в 2023 году. И Китай продолжает постепенно отставать. В 2024 году его население сократилось еще на 1 миллион 390 тысяч человек и теперь составляет 1 миллиард 408 миллионов. Сокращение продолжается уже третий год подряд, пишет Reuters со ссылкой на правительственные данные Китая.

Уровень рождаемости в Китае падает на протяжении десятилетий из-за правительственной политики одного ребенка на семью, которая действовала с 1980 по 2015 год, а также из-за быстрой урбанизации. Большое количество китайцев переехало из сельской местности в города, где иметь детей дороже.

Высокие расходы на уход за детьми и образование, а также отсутствие гарантированного трудоустройства, особенно на фоне замедления китайской экономики, сдерживают многих молодых китайцев от брака и рождения детей. По словам демографов, проблему обостряет традиционная гендерная дискриминация, в частности ожидание от женщин роли домохозяйки.

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В 2024 году Пекин внедрил ряд мер для повышения рождаемости в стране. Например, колледжи и университеты призвали включить в учебную программу курс о семейной жизни, чтобы популяризировать у молодежи брак и рождение детей.

При этом китайское правительство обеспокоено сокращением количества женщин репродуктивного возраста. Ожидается, что к 2035 году количество людей в возрасте 60 лет и старше вырастет с нынешних 280 миллионов до более 400 миллионов. Это разорит нынешнюю пенсионную систему КНР.

Демографическая ситуация в мире

Как писал УНИАН, уже в текущем веке человечество достигнет пика своей численности и начнет постепенно вымирать. По подсчетам ООН, сейчас на планете проживает 8,2 миллиарда человек, а в середине 2080-х годов глобальное население будет составлять уже 10,3 миллиарда. И это будет пик. Уже к 2100 году население сократится до 10,2 миллиарда.

По состоянию на 2024 год пик численности населения уже прошли более 60 стран мира, включая такие крупные государства как Китай, Германия, Япония и Россия. Для еще более 120 стран, в частности для США, Индии, Индонезии и Пакистана, пик численности населения будет пройден во второй половине этого века или чуть позже.

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