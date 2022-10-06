Лондонская биржа металлов ограничит новые поставки меди и цинка от российской Уральской горно-металлургической компании.

На восьмом месяце полномасштабного российского вторжения в Украину Лондонская биржа металлов (LME) заявила о том, что ограничит новые поставки меди и цинка от российской Уральской горно-металлургической компании (УГМК) и принадлежащего ей Челябинского цинкового завода.

Об этом говорится в сообщении биржи.

Ограничения связаны с санкциями, которые 26 сентября ввела Великобритания против российского миллиардера, экс-президента УГМК Искандера Махмудова.

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Биржа заявила, что предпринимает ограничительные меры, поскольку британское правительство рассматривает Махмудова как собственника или контролирующего акционера УГМК (ей принадлежит Челябинский цинковый завод).

УГМК – первый в РФ производитель меди. УГМК в марте 2022 года заявила, что Махмудов больше не является контролирующим бенефициаром и оставил совет директоров, но не сообщила дальнейшие подробности.

Медь УГМК, зарегистрированная в системе складов LME, не подпадает под санкции, а на складах LME нет цинка, произведенного Челябинским заводом, говорится в сообщении биржи.

Введенные LME ограничения – самые значительные для российских поставок на мировой рынок металлов. Металлы, включая медь, цинк и алюминий, до сих пор не попали под санкции США или Европы, но в отрасли усиливаются дебаты о том, должен ли LME самостоятельно блокировать новые поставки российского сырья.

Великобритания 26 сентября объявила о персональных санкциях против нескольких российских миллиардеров, в том числе Искандера Махмудова. Ему запретили въезд в Британию, а его активы в стране должны быть заморожены.

На миллиардера также распространяются транспортные санкции: яхтам, судам и самолетам, которыми бизнесмен владеет, управляет, контролирует или фрахтует, запрещено входить в порты, летать в воздушном пространстве и садиться в аэропортах Британии.

Махмудов занимает 19-е место в рейтинге самых богатых бизнесменов России в 2021 году по версии Forbes и 31-е в рейтинге 2022 года. Его состояние в рейтинге 2022 года оценивается в $3,6 млрд.

Война против Украины и дефолт РФ:

24 февраля 2022 года РФ вторглась в независимую Украину.

После вторжения России в Украину агентство S&P снизило кредитный рейтинг РФ с ВВ+ до ССС-.

8 марта 2022 года S&P понизило кредитные рейтинги 52 российских компаний.

Россия допустила дефолт по своему внешнему долгу, так как предложила владельцам облигаций выплаты в рублях, а не в долларах.

23 апреля 2022 года были названы сроки полного дефолта России.

27 июня 2022 года впервые за сто лет Россия объявила дефолт по суверенному долгу.

30 июня началось стремительное падение акций "Газпрома". В тот же день вслед за "Газпромом" началось падение акций крупнейших российских компаний.

Полномасштабная война в Украине только за один квартал отбросила экономику России на четыре года. Вторжение стало причиной одного из самых продолжительных спадов в истории РФ.

24 августа Reuters сообщил о том, что России удалось избежать экономического кризиса из-за цен на нефть.

По состоянию на 31 августа Forbes сообщал, что из-за фантазий Путина об Украине 80% россиян остались без сбережений.

1 сентября 2022 года Россия собралась закупить 70 миллиардов долларов (около 4,4 триллиона рублей) в "дружественных" валютах для спасения рубля.

29 сентября в The Insider вышел материал о том, что Россия на грани полного исчерпания финансовых резервов.

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