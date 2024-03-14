Согласно опросу, 28% россиян не хватает денег на еду или на одежду и обувь.

Когда президент Владимир Путин баллотировался на переизбрание в 2018 году, он пообещал "решающий прорыв" в уровне жизни. Однако через шесть лет, когда россияне снова идут на выборы, он переделывает старые обещания с новыми сроками.

В большой речи в прошлом месяце Путин пообещал потратить более 11,5 трлн рублей (125 млрд долларов) на различные сферы: от ипотечных субсидий и налоговых льгот для молодых родителей до масштабной модернизации общественной инфраструктуры.

Он подчеркнул тот факт, что в прошлом году российская экономика развивалась быстрее - с ростом ВВП на 3,6%, чем любая из стран "Большой семерки", которые ударили по Москве волнами санкций из-за ее вторжения в Украину.

Видео дня

"Но, по другим данным, вырисовывается более мрачная картина. Российская экономика, ориентированная на войну, где заводы по производству оружия работают в три смены круглосуточно, сталкивается с нехваткой рабочей силы, сокращением населения и низкой производительностью и инвестициями", - говорится в статье Reuters.

Прорыв в повышении уровня жизни не произошел: реальные доходы выросли на 7,6% после того, как Путин пообещал их рост в 2018 году, но все еще ниже, чем в 2013 году.

"Что касается наших доходов, то 2014-2023 годы можно смело назвать потерянным десятилетием", - цитирует издание экономиста "ЦентроКредитБанка" Евгения Суворова.

В февральском опросе, проведенном по заказу центрального банка, 28% россиян сказали, что им не хватает денег на еду, или они могут купить еду, но не могут позволить себе одежду и обувь.

За последние годы инфляция значительно превысила целевой показатель центрального банка в 4% - достигнув 8,4% в 2021 году, 11,9% в 2022 году и 7,4% в 2023 году, а процентные ставки составляют 16%.

Рост цен на яйца заставил Путина извиниться в декабре, а Росстат в своих нынешних публикациях начал говорить о том, что цены "изменились", а не "поднялись".

Удар по российскому бюджету

Журналисты отмечают, что расходы на войну наносят ущерб государственному бюджету, где треть расходов сейчас идет на оборону, и заставили правительство извлечь почти 6,5 трлн рублей за последние два года из своего Фонда национального благосостояния.

"За последние две недели Путин дал сигнал, что налоги для компаний и более состоятельных людей вырастут, хотя его министр финансов заявил еще в октябре, что основные налоги не будут меняться в течение следующих трех лет", - сказано в материале.

Reuters цитирует депутата Анатолия Аксакова, который заявил, что налог на прибыль может вырасти до 17% и 20% для людей, которые зарабатывают более 5 млн и 10 млн рублей соответственно, по сравнению с нынешней максимальной ставкой в 15%.

Также отмечается, что Путин в нескольких ключевых сферах отложил даты достижения предыдущих целей или не упомянул прошлые обещания, которые не были выполнены.

Например, количество россиян, живущих за чертой бедности в 14 339 рублей (156,57 долларов) в месяц, в 2023 году упало до 9,3% с 12,9% в конце 2017 года - однако это сокращение далеко от обещания Путина в 2018 году сократить уровень бедности вдвое. В прошлом месяце он поставил новую цель в 7% к 2030 году.

Экономисты говорят, что главными причинами падения бедности в прошлом году были более высокие заработные платы - отражение нехватки рабочей силы - вместе с увеличением выплат семьям с детьми, более высокими зарплатами для привлечения военнослужащих-контрактников и выплатами компенсаций семьям погибших и раненых в Украине.

В своей речи Путин также приказал увеличить как минимум на две трети объем российского экспорта неэнергетических товаров, таких как продукты питания, металлы, удобрения, машины и оборудование.

"Вероятно, в ближайшие годы возникнет напряжение между двумя целями президента Путина - достичь военного успеха в Украине и достичь макроэкономической стабильности дома", - цитирует издание отчет Capital Economics.

Экономическая ситуация в РФ

The Moscow Times писало, что по итогам 2023 года реальные доходы населения России выросли на 5,4%. В номинальном выражении доход увеличился на 10,9% и составил 50 265 руб., однако доходы все еще меньше, чем 10 годами ранее.

Экономический обозреватель BBC Фейсал Ислам отмечал, что Россия демонстрирует более быстрые темпы экономического роста, чем любая страна "Большой семерки", но номинальные цифры прироста обеспечивают огромные расходы на производство оружия. В долгосрочной перспективе такая модель экономики ставит Россию под большую угрозу.

Вас также могут заинтересовать новости: