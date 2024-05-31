Во время войны приоритеты компании изменились.

С 2014 года компания Метинвест Рината Ахметова потеряла 6 мощных предприятий, и заново перестраивала все логистические цепи. Несмотря на это, она остается одним из самых мощных доноров украинских сил обороны, и планирует "зеленую" трансформацию своих заводов в Украине. Об этом написал в своей колонке генеральный директор Метинвеста Юрий Рыженков.

"Еще в начале войны на востоке главный офис компании Метинвест переехал из Донецка в Киев. В 2017 году компания потеряла Енакиевский металлургический завод, Харцызский трубный завод и "Краснодонуголь". А в 2022 году россияне уничтожили два крупнейших комбината Группы в Мариуполе - Азовсталь и ММК имени Ильича. Под оккупацией оказался и Авдеевский коксохимический завод. Это стало мощным ударом для Метинвеста", - говорит Рыженков.

Во время войны приоритеты компании изменились: если до полномасштабного вторжения компания выделяла средства на социальную инфраструктуру, образование, спорт и культуру, то сейчас - поддерживает армию, оказывает гуманитарную помощь и заботится о сотрудниках, ветеранах и безопасности громад.

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"Несмотря на все потери, Метинвест является одним из крупнейших доноров ВСУ и опорой Украины. Компания направила на помощь стране и ее гражданам 6 млрд грн, из которых более 2,9 млрд грн - на нужды армии, в рамках милитаристской инициативы Стальной Фронт Рината Ахметова. Также, даже в условиях войны, компании удается выпускать новую продукцию: за два года она наладила производство около 50 видов новых продуктов", - пишет СЕО Метинвеста.

Рост производственных мощностей и экспорта сказался на уплате налогов, которые позволяют обеспечивать потребности фронта. В частности, за два последних года Метинвест уплатил более 35 млрд грн налогов и сборов в украинский бюджет, а за I квартал 2024 года - удвоил показатели прошлого года.

"Следующее же десятилетие станет периодом инноваций. Метинвест смог не просто приспособиться к работе во время войны, но и строит планы на безуглеродное будущее - в частности, завод по производству зеленой стали в Италии. Он должен компенсировать потерю мариупольского производства, и увеличить загруженность украинских горно-обогатительных комбинатов. Кроме того, он станет пилотным проектом для будущей зеленой трансформации предприятий компании в Украине", - пишет Рыженков.

Зеленая стратегия Группы предусматривает модернизацию украинских меткомбинатов "Каметстали" и "Запорожстали", а ГОКи планируется переоборудовать под производство высококачественных окатышей. Это потребует значительных инвестиций в перспективе 5-10 лет после завершения войны.

"Модернизированные предприятия будут нуждаться в работниках с высокой квалификацией. В компании видят металлургов будущего, которые будут управлять большими программируемыми машинами, как современные операторы дронов. Поэтому уже два года работает собственный университет компании Метинвест Политехника, который в этом году выпустил первых специалистов. Образование европейского качества станет значительным вкладом в развитие молодых людей, ориентированных на восстановление Украины", - резюмировал Рыженков.

Напомним, Группа Метинвест вошла в перечень 15 несокрушимых компаний-работодателей Украины по версии dsnews.ua. Метинвест попал в список за максимальные усилия по сохранению коллективов предприятий в условиях беспрецедентных вызовов, в частности потери значительной части активов и работы в прифронтовых регионах.