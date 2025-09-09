Металл дорожает уже не первый день.

Золото достигло нового рекордного пика во вторник, 9 сентября. Подорожание металла вызвано ожиданием снижения ставок Федеральной резервной системой (ФРС) США в этом году.

Издание Bloomberg пишет, что цена на золото в слитках выросла на 0,3% до нового исторического максимума в более чем 3647 долларов за тройскую унцию (31 грамм). Таким образом, 1 грамм этого драгоценного металла стоит 117,65 доллара.

В этом году золото подорожало почти на 40% благодаря центральным банкам, которые его скупали, и спекуляциям на понижение ставок, а также интересу на безопасные активы из-за обострения геополитической напряженности и опасений по поводу влияния торговой политики президента США Дональда Трампа. Нападки американского лидера на независимость ФРС также способствовали подорожанию золота.

При этом серебро торговалось без изменений, а палладий и платина подорожали.

Цены на золото - прогнозы аналитиков

Аналитики и инвесторы ожидают дальнейшего роста цен на золото. Так, эксперты банка Goldman Sachs Group Inc. заявили, что цены на драгоценный металл могут подняться почти до 5000 долларов за унцию, если инвесторы переведут лишь небольшую часть своих активов из казначейских облигаций в золото на фоне опасений из-за вмешательства президента США Дональда Трампа в деятельность центрального банка.

