Banco VTB Africa SA - не первая "дочка" ВТБ за рубежом, бизнес которой оказался под угрозой из-за санкций.

Российский государственный банк ВТБ, который попал под санкции западных стран и был отключен от системы SWIFT, закрывает единственное дочернее подразделение в Африке. Об этом сообщают росСМИ со ссылкой на главу банка Андрея Костина.

По его словам, Banco VTB Africa S.A. в Анголе, открытый в 2007 году, решил сдать лицензию на осуществление банковских операций.

"Закрываем его, отзываем лицензию. Это добровольно-принудительная сдача лицензии - у нас все заморожено там", - сказал банкир.

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Он отметил, что встречался с президентом Анголы Жуаном Лоренсу, чтобы решить судьбу банка, вторым крупнейшим акционером которого является ангольская алмазодобывающая корпорация Endiama. Однако договориться о будущем Banco VTB Africa, который задумывался как расчетный для российского бизнеса, работающего в Африке, не удалось:

"Я встречался с президентом. Закрываем банк. Подали уже".

Добавим, что Banco VTB Africa SA - не первая "дочка" ВТБ за рубежом, бизнес которой оказался под угрозой из-за санкций. Так, сразу после введения ограничений в 2022 году группа потеряла контроль над VTB Capital в Великобритании и VTB Bank (Europe) SE в Германии.

Банковская система РФ и западные санкции

В июне ЕС нанес удар по российскому аналогу системы SWIFT. Так, под ограничения попала "Системы передачи финансовых сообщений" (СПФП), которую создал Центральный банк России.

Таким образом, субъекты ЕС, которые работали за пределами России, потеряли возможность использовать СПФП или аналогичные специализированные службы.

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