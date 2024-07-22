Все банкноты номиналом 500 гривень старого образца будут оставаться действительным платежным средством.

С 1 августа 2024 года Национальный банк начинает изымать из обращения банкноты номиналом 500 гривень образцов 2003-2007 годов (то есть старого образца) с целью постепенной их замены на банкноты современного поколения (образца 2014 года и последующих лет выпуска). Об этом сообщила пресс-служба регулятора.

Отмечается, что банкнот номиналом 500 гривень старого образца в обращении постепенно будет становиться меньше, их будут заменять более современные и более защищенные банкноты номиналом 500 гривень: "Однако банкноты номиналом 500 гривень старого образца будут оставаться действительным платежным средством. Граждане без ограничений смогут продолжать ими рассчитываться, их не нужно специально обменивать", – отметили в НБУ.

Главная цель такого решения – повышение качества налички в обращении, учитывая изношенность банкнот номиналом 500 гривень старого образца, которые уже почти 18 лет находятся в обращении, в том числе более восьми последних лет, одновременно с банкнотами современного поколения.

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Как будет происходить постепенная замена.

С 1 августа 2024 года Национальный банк совместно с банками постепенно будет изымать из наличного обращения указанные банкноты, в частности:

банки Украины не будут выдавать из касс такие банкноты по всем видам наличных операций;

Национальный банк прекратит подкреплять такими банкнотами кассы банков.

Как следствие, попадая в банки, банкноты номиналом 500 гривень старого образца не будут больше возвращаться в обращение, а будут изыматься и передаваться в Национальный банк для дальнейшего их перечисления и утилизации.

"В то же время замена банкнот номиналом 500 гривень старого образца на современные, с усиленной системой защиты, не повлияет на наличные расчеты граждан, им не нужно принимать дополнительные меры для обмена", – отмечает регулятор.

Замена банкнот в Украине

В октябре 2022 года сообщалось о том, что в Украине начнут изымать из обращения старые банкноты. Планировалось, что Национальный банк начнет постепенно изымать из обращения бумажные банкноты номиналами 5, 10, 20 и 100 гривен образцов 2003-2007 годов (то есть предыдущего поколения) с целью постепенной их замены на обновленные денежные знаки.

В конце сентября 2023 года Национальный банк продлил срок обмена монет мелких номиналов и банкнот гривны старого образца, введенных в обращение до 2003 года, которые изымаются из обращения и перестали быть средством платежа. Так, монеты мелких номиналов и банкноты гривны старых образцов до 2003 года можно будет обменивать до конца действия военного положения в Украине и еще в течение трех месяцев (90 дней) после его прекращения или отмены.

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