Новый кредит будет дорогим для Украины из-за самой высокой ставки среди всех международных займов.

Новая программа Международного валютного фонда для Украины не соответствует запросам государства в нынешних условиях и является очень дорогим кредитом.

Такое мнение высказал руководитель аналитического отдела инвесткомпании Concorde Capital Александр Паращий в своей заметке на Facebook.

"Новая программа МВФ - это просто какое-то издевательство (и я даже не беру во внимание те все скандальные налоговые идеи). Чистый эффект от сотрудничества с МВФ - минус один миллиард долларов за 4 года", - написал он.

Паращий пояснил, что МВФ объявил выделение для Украины 5,94 млрд СПЗ (специальных прав заимствований) или 8,4 млрд долларов в течение следующих четырех лет по новой программе EFF. При этом такую же сумму - 5,94 млрд СПЗ - Украина должна выплатить фонду в течение 2026-2029 годов, согласно сегодняшнему графику платежей.

"Хотя вернем мы ему даже больше. Дело в том, что мы еще будем платить достаточно щедрые проценты по тем новым кредитам. За 4 года действия программы набежит примерно 1 млрд долларов. Иными словами, за четыре года МВФ нам предоставит (в лучшем случае) 8,4 млрд долларов, а заберет 9,4 млрд долларов. Вот такая вот "щедрость", - отметил аналитик.

Также он отметил, что предоставленный кредит является очень дорогим: ставка по нему на сегодня составляет 6,1% годовых, что является самой высокой ставкой из всех международных кредиторов Украины.

Кроме этого, аналитик отметил, что данная программа не соответствует запросам Украины.

"Программа EFF от МВФ имеет целью "помогать странам, испытывающим серьезный платежный дефицит из-за структурных проблем, которые требуют времени (и серьезных реформ) для их решения". То есть, эта программа рассчитана для стран, в которых возникли проблемы из-за экономического/финансового кризиса, или же из-за идиотских решений правительства. И если кризиса у нас официально нет (спросите хотя бы у НБУ), тогда в чем "расписывается" наше правительство, спрашивая у МВФ эту новую программу?", - отмечает Паращий.

Он отметил, что нашей главной структурной проблемой является Россия, и никакими внутренними политиками или реформами эту проблему нам не решить.

"Да и решения они предлагают одни и те же: увеличивайте доходную часть бюджета (налоги) и уменьшайте государственный долг. А как этот долг уменьшить, когда нам приходится платить драконовские проценты по МВФовским кредитам? И как нам поможет налогообложение всех у всего, если фактические расходы украинского бюджета превышают доходы в два раза?", - задает риторический вопрос эксперт.

Паращий отмечает, что Фонд не может адаптировать программу под реальные потребности Украины.

"МВФ нас в очередной раз пытается ободрать. И не надо рассказывать, что МВФ какой-то негибкий. Ведь есть у Фонда достаточно свежие и не такие вымогательские программы - например ECF, по которой другим, более бедным странам, они выдают займы под 0% - 1,9% с более длинным льготным периодом", - написал аналитик.

Новая программа МВФ - последние новости

Украина и Международный валютный фонд достигли договоренностей на уровне персонала о новой программе поддержки, которая рассчитана на 4 года. Речь идет о финансировании в размере более 8 млрд долларов. Новое соглашение с МВФ предусматривает ряд мер фискальной и монетарной политики, которые должны стать основой программы.

В частности, по условиям программы правительство планирует ввести налог на добавленную стоимость для ФЛП, которые декларируют более 1 миллиона гривен годового дохода. Также власти планируют отменить льготы для посылок стоимостью до 150 евро, заказанных из-за рубежа.

Координатор экспертных групп Экономической экспертной платформы, ассоциированный эксперт CASE Украина Олег Гетьман считает, что пункт о введении НДС для ФЛП с годовым доходом более 1 млн грн несет значительные угрозы и навредит малому и микробизнесу, заставив большинство из них или переходить в "тень", или "дробиться" и вместо одного ФЛП открыть два-три, чтобы не подпадать под этот лимит.

