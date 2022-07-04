Все антироссийские санкции можно разделить на несколько категорий, потому что они имеют разные цели.

Во-первых, есть санкции, которые направлены против высших российских чиновников, олигархов и так далее. Понятно, что к экономике страны это имеет опосредованное отношение. Это, скорее, способ оказать прямое давление на российские элиты, показать, что такое поведение в 21 веке невозможно, и не будет принято ни сейчас, ни в будущем. Нужно либо выбыть из ряда цивилизованных государств со всеми последствиями, либо привести себя в порядок. Мировые элиты таким образом пытаются донести им этот месседж.

Другие санкции направлены на арест и конфискацию активов частных компаний и физических лиц. И Украине сейчас предстоит очень плотно заниматься этим направлением. Цель — для начала, показать связь этих компаний и активов с российским государством и превратить аресты в конфискации. А затем добиться, чтобы эти конфискации пошли на восстановление нашей страны, например, в счет репараций. Это очень сложная и большая работа, вероятно, нужно принимать новые законы в тех странах, где эти аресты происходят. И для этого предстоит работать с их парламентами, законодателями и так далее.

Цель — для начала, показать связь этих компаний и активов с российским государством и превратить аресты в конфискации. А затем добиться, чтобы эти конфискации пошли на восстановление нашей страны, например, в счет репараций

Также не забывать о том, что если у кого-то из РФ что-то арестовали, то это не значит, что этот арест имеет какое-то отношение к тому, что мы сможем использовать эти деньги. Поэтому нам придется нанимать лоббистов, консультантов в других странах. Нужны специалисты по законодательству соответствующих стран, которые подготовят законодательные акты, а затем, через дипломатию, межпарламентские связи будут стараться, чтобы там принимались нужные нам законы. В принципе, я думаю, что сейчас благоприятный фон для того, чтобы их принять. Но никто за нас эту работу не сделает. Это очень важная часть программы по восстановлению страны.

Третий вид санкций касается ареста активов российского государства, например, Центробанка. И в этом секторе нам тоже предстоит работать, чтобы такие активы использовать в виде репараций или конфискаций для восстановления нашей страны.

Какие же санкции имеют целью непосредственное экономическое давление? Эти санкции сложные, поскольку их применение затратно и для применяющей стороны, а их эффективность зависит от объема. У таких санкций может быть масса побочных эффектов, например, подорожание нефти на мировых рынках при ограничении российского экспорта. Иногда нужно по ходу подключать другие механизмы, например, специальное налогообложение поставок из России, что даст возможность не только ограничивать экспорт, но и использовать собранный налог для смягчения негативного влияния санкций на экономику стран, их применяющих, или, например, для оказания помощи Украине.

Еще один интересный механизм может касаться публичных компаний.

Дело в том, что большинство крупных мировых компаний — это публичные компании, торгуемые на бирже. Таким образом, можно, например, лоббировать принятие соответствующего законодательства, которое обяжет эти компании декларировать долю доходов, получаемых в РФ. При этом не важно, чьи это компании, важно, на каких биржах торгуются их акции — американских, английских, японских. И если эти компании будут обязаны декларировать долю дохода, получаемую от взаимодействия с РФ, это станет для них очень серьезным ограничителем по ведению бизнеса с этой страной.

Самые действенные санкции с военной точки зрения — это санкции технологической природы, направленные на ограничение способности агрессора производить оружие. Это - ограничения поставок каких-то материалов и изделий.

С военной точки зрения, самая действенная часть санкций связана с ограничением поставок материалов, компонентов и технологий, применяемых при производстве вооружений

Иногда, совершенно незначительные, на первый взгляд, санкции могут оказаться очень разрушительными. Например, есть одна деталь, которая нужна для производства высокотехнических антенных систем для радаров, которую производит всего одна компания в мире. И это - американская компания. Соответственно, если не допустить поставки этой запчасти к агрессору, то фактически производство целого спектра радиолокационных систем в РФ станет невозможным...

Такого рода санкции, в свое время, существовали против СССР. Например, в 1949 году США приняли закон об экспортном контроле, ограничивший поставки стратегических материалов, оборудования и вооружений в СССР и страны соцлагеря. Позже США расторгли соглашение о торговле с СССР, после чего таможенные тарифы на советские товары выросли более, чем в четыре раза. В 80-х годах существовали очень жесткие ограничения по поставкам в СССР компьютерной техники и это обусловливало существенное отставание позднего СССР в производстве высокотехнологичного оружия и систем связи.

Существует много международного опыта в отношении действительно работающих санкций, но и тут есть проблема — временной лаг. Раньше такого рода санкции начинали работать через 5-7лет. Сейчас мир очень ускорился. Но, тем не менее, раньше, чем через 2-3 года, какого-то существенного влияния на способность РФ производить оружие такие санкции, скорее всего, не окажут. Кроме этого, такие санкции нуждаются в очень жестких механизмах контроля, иначе они превращаются в торговлю через третьи страны.

Но еще раз: с военной точки зрения, самая действенная часть санкций связана с ограничением поставок материалов, компонентов и технологий, применяемых при производстве вооружений.

Александр Ольшанский, президент холдинга Internet Invest, основатель консалтинговой компании "Ольшанский и Партнеры"