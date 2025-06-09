Эксперт напомнил о важном нюансе для пышного цветения орхидеи.

Орхидеи считаются одними из самых изысканных комнатных растений, особенно когда они обильно цветут. Их цветение может длиться несколько месяцев, но добиться этого удаётся не всем. Секрет пышного и регулярного цветения - не в удаче, а в правильном уходе, пишет Express.

Эксперт по растениям Гарри Боделл подчёркивает: главное условие - это регулярная подкормка весной и летом. Эксперт советует делать это раз в неделю, используя жидкое удобрение, разведённое до четверти обычной концентрации. Это помогает накапливать энергию, необходимую для частого и продолжительного цветения, при этом не повреждая чувствительные корни.

Не менее важно создать орхидее комфортные условия. Свет должен быть ярким, но рассеянным - идеально подойдёт подоконник с северной или восточной стороны. Горшок обязательно должен иметь дренажные отверстия, чтобы избежать застоя воды. Лучший субстрат - на основе коры или мха: он обеспечивает хороший воздухообмен и быстрое высыхание.

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Также рекомендуется поддерживать температуру 18–24 °C и умеренную влажность воздуха. Для повышения влажности можно использовать поддон с водой и камешками.

Эксперт говорит, что хорошая циркуляция воздуха и обрезка старых цветоносов после цветения тоже стимулируют развитие новых бутонов. Если соблюдать эти правила, орхидея будет радовать цветами долго и регулярно.

Напомним, ранее УНИАН рассказывал, какой должен быть вахон для орхидеи.

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