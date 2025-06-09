Орхидеи считаются одними из самых изысканных комнатных растений, особенно когда они обильно цветут. Их цветение может длиться несколько месяцев, но добиться этого удаётся не всем. Секрет пышного и регулярного цветения - не в удаче, а в правильном уходе, пишет Express.
Эксперт по растениям Гарри Боделл подчёркивает: главное условие - это регулярная подкормка весной и летом. Эксперт советует делать это раз в неделю, используя жидкое удобрение, разведённое до четверти обычной концентрации. Это помогает накапливать энергию, необходимую для частого и продолжительного цветения, при этом не повреждая чувствительные корни.
Не менее важно создать орхидее комфортные условия. Свет должен быть ярким, но рассеянным - идеально подойдёт подоконник с северной или восточной стороны. Горшок обязательно должен иметь дренажные отверстия, чтобы избежать застоя воды. Лучший субстрат - на основе коры или мха: он обеспечивает хороший воздухообмен и быстрое высыхание.
Также рекомендуется поддерживать температуру 18–24 °C и умеренную влажность воздуха. Для повышения влажности можно использовать поддон с водой и камешками.
Эксперт говорит, что хорошая циркуляция воздуха и обрезка старых цветоносов после цветения тоже стимулируют развитие новых бутонов. Если соблюдать эти правила, орхидея будет радовать цветами долго и регулярно.
Напомним, ранее УНИАН рассказывал, какой должен быть вахон для орхидеи.