Пожар охватил около 10 га песчаной пересыпи заповедной зоны, пострадали редкие птицы.

Ударные дроны, которые запустила российская оккупационная армия, выжгли часть Национального природного парка "Тузловские лиманы", пострадали в том числе редкие птицы - розовые фламинго и краснокнижные утки нерозные. Об этом рассказал доктор биологических наук, сотрудник парка Иван Русев.

Он отмечает, что нацпарк "Тузловские лиманы" находится в тылу и является единственным неоккупированным морским нацпарком в Азово-Черноморском регионе Украины. Однако выбросы и подрыв противокорабельных мин, мощные шумы БпЛА, пожары, которые возникают из-за войны, разрушают баланс в экосистемах нацпарка.

По словам ученого, российские "шахеды", которые пролетали в последние дни над Тузловскими лиманами, испугали редких фламинго и они были вынуждены сменить место постоянной дислокации в нацпарке.

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"А пожар, который охватил около 10 га растительных сообществ на песчаной пересыпи заповедной зоны разрушил уникальные растительные сообщества песчаной пересыпи, места гнездования птиц: редких уток из Красной книги - нерознов - более 10 гнезд. Погибли гнезда также других мелких птиц, десятки тысяч ракушек, насекомых, мелких мышевидных грызунов...", - рассказал Русев.

Он отмечает, что добраться до таких мест для пожарного транспорта почти невозможно, пока огонь остановил прохладный воздух ночью, но заповедный ландшафт превращен в черную пустыню.

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Как писал УНИАН, недавно на побережье Черного моря, в Национальном природном парке "Тузловские лиманы" в Одесской области выбросило большое количество мертвой рыбы, что стало вероятно следствием аварии российских танкеров "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239", которые транспортировали нефтепродукты Керченским проливом в декабре 2024 года. В частности, на берег лимана Бурнас выбросило черноморскую атерину, в том же месте найден выброшенный морем мазут.

По мнению ученых, часть мазута из-за высокой температуры воздуха растворилась и отравляет песчаные биоценозы - все живые организмы (растения, микроорганизмы и т.д.).

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