Периодичность установления официального курса гривни к 11 валютам будет изменена с ежемесячной на ежедневную.

Национальный банк с 31 марта не будет рассчитывать официальный курс гривны к 15 иностранным валютам, среди которых российский и белорусский рубли.

Как сообщила пресс-служба регулятора, Национальный банк вводит новые подходы к определению перечня валют, к которым официальный курс гривны устанавливается ежедневно, а также отменяет перечень валют для ежемесячного установления официального курса.

Сейчас в Украине действуют два перечня валют, по которым НБУ рассчитывает официальный курс гривны на ежедневной и ежемесячной основе соответственно. Как объясняет регулятор, уровень автоматизации расчетов значительно вырос, что уменьшило риски ежедневного расчета официального курса для широкого перечня валют.

Видео дня

"Учитывая это использование двух перечней валют (ежедневного и ежемесячного) для расчета официального курса гривны потеряло свою актуальность, и НБУ решил перейти к одному ежедневному перечню валют, что соответствует международному опыту", - говорится в сообщении.

Учитывая утвержденные изменения, с 31 марта 2025 года:

периодичность установления официального курса гривны к 11 валютам будет изменена с ежемесячной на ежедневную. Среди них: алжирский динар, бат, дирхам ОАЭ, донг, лари, ливанский фунт, малазийский ринггит, саудовский риял, сербский динар, така и тунисский динар;

не будет рассчитываться официальный курс гривны к таким валютам: российский рубль, белорусский рубль, бразильский реал, армянский драм, доминиканское песо, иракский динар, иранский риал, ливийский динар, марокканский дирхам, новый тайваньский доллар, пакистанская рупия, сом, сомони, туркменский новый манат и узбекский сум.

"Таким образом, перечень иностранных валют для ежедневного установления официального курса гривны будет включать 41 валюту и СПЗ (специальные права заимствования)", - резюмировали в Нацбанке.

Российский рубль в Украине - последние новости

Украина разорвала все отношения с Российской Федерацией после полномасштабного вторжения армии РФ. Действовали лишь отдельные договоры. При этом российский рубль исчез из официального курса Национального банка Украины

16 октября 2024 года в НБУ сообщили, что откажутся от расчета официального курса гривны к некоторым валютам. В "черный список" в целом попали более 10 валют, в частности российский и белорусский рубли.

Вас также могут заинтересовать новости: