Национальный банк с 31 марта не будет рассчитывать официальный курс гривны к 15 иностранным валютам, среди которых российский и белорусский рубли.
Как сообщила пресс-служба регулятора, Национальный банк вводит новые подходы к определению перечня валют, к которым официальный курс гривны устанавливается ежедневно, а также отменяет перечень валют для ежемесячного установления официального курса.
Сейчас в Украине действуют два перечня валют, по которым НБУ рассчитывает официальный курс гривны на ежедневной и ежемесячной основе соответственно. Как объясняет регулятор, уровень автоматизации расчетов значительно вырос, что уменьшило риски ежедневного расчета официального курса для широкого перечня валют.
"Учитывая это использование двух перечней валют (ежедневного и ежемесячного) для расчета официального курса гривны потеряло свою актуальность, и НБУ решил перейти к одному ежедневному перечню валют, что соответствует международному опыту", - говорится в сообщении.
Учитывая утвержденные изменения, с 31 марта 2025 года:
- периодичность установления официального курса гривны к 11 валютам будет изменена с ежемесячной на ежедневную. Среди них: алжирский динар, бат, дирхам ОАЭ, донг, лари, ливанский фунт, малазийский ринггит, саудовский риял, сербский динар, така и тунисский динар;
- не будет рассчитываться официальный курс гривны к таким валютам: российский рубль, белорусский рубль, бразильский реал, армянский драм, доминиканское песо, иракский динар, иранский риал, ливийский динар, марокканский дирхам, новый тайваньский доллар, пакистанская рупия, сом, сомони, туркменский новый манат и узбекский сум.
"Таким образом, перечень иностранных валют для ежедневного установления официального курса гривны будет включать 41 валюту и СПЗ (специальные права заимствования)", - резюмировали в Нацбанке.
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16 октября 2024 года в НБУ сообщили, что откажутся от расчета официального курса гривны к некоторым валютам. В "черный список" в целом попали более 10 валют, в частности российский и белорусский рубли.