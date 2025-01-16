Екатерина Рожкова отметила, что привязка должна быть к той валюте, которая чаще всего используется в операциях.

Евро заменит доллар в качестве курсообразующей валюты в Украине. Переходит произойдет незаметно для рынка.

"Учитывая наш курс к евросообществу, это точно реальность, которая произойдет, потому что если мы хотим стать частью Европейского Союза, иметь доступ к их рынкам как экспортеры, как импортеры, понятно, что мы должны иметь привязку к той валюте, в которой проводится большинство операций. Поэтому это неотвратимое будущее, как и наше членство в Европейском Союзе", - отметила первая заместительница главы НБУ Екатерина Рожкова в интервью "Мы – Украина".

При этом она указала, что в период вызовов, связанных в первую очередь с войной, возможно такой шаг не лучшее время.

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"Мы будем избегать любых шоков, поэтому не надо волноваться, если это произойдет. А если это произойдет, это точно на пользу украинской экономике, потому что мы тогда точно будем в Евросоюзе", - подытожила представительница НБУ.

В свою очередь член комитета Верховной Рады по экономическому развитию, народный депутат от "Слуги Народа" Богдан Кицак в эфире "Новости.Live" заявил, что переход с доллара на евро продлится 5-10 лет.

По его словам, переход будет осуществляться благодаря увеличению объемов операций в паре гривна-евро, росту экспорта и импорта, а также денежным переводам украинцев из-за границы.

Переход на евро - что известно

Национальный банк может уже в скором будущем рассмотреть целесообразность перехода с доллара к евро в качестве основной валюты курсовой привязки гривни.

На данный момент валютная структура сделок на валютном рынке Украины подтверждает статус доллара США как основной курсообразующей валюты.

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