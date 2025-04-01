Пышный призвал не забывать о том, что копейка осталась только в Москве, Минске и на временно оккупированных Россией территориях Молдовы.

Дискуссия о введении в Украине новой монеты "шаг" в своей основе имеет очень глубокое научное исследование. Об этом рассказал председатель Национального банка Украины Андрей Пышный.

"Целая экспедиция, которая подтвердила, что удельным украинским названием мелкой монеты, одной сотой фракции украинской гривни, является шаг. Соответствующий указ об этом подписал первый президент во времена УНР. Если гривня - княжеского рода, то шаг имеет свои истоки со времен Гетманщины. Эту историю мы рассказываем отдельно на выставке "Гривня. Больше чем деньги". И она со всей очевидностью даст понять, что это - не просто прихоть НБУ. Это абсолютно закономерный и логичный шаг. Мы возвращаем свое", - сказал он "Украинскому радио".

Пышный призвал не забывать о том, что копейка осталась только в Москве, Минске и на временно оккупированных Россией территориях Молдовы.

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"А остальные республики, которые входили в состав бывшего Советского Союза, от этого избавились. В 1992 году мы даже отчеканили первую пробную партию монет шаг. Они должны были стать полноценной частью украинской гривни, но тогда нам не хватило политической воли. Если не сейчас, то когда? Когда будет время возвращать свое?", - отметил глава НБУ.

Он заверил, что внедрение шага не повлияет на покупательную способность гривни:

"До сих пор в обращении есть 14 млрд разменной мелкой монеты номиналом 10 и 50 копеек. И Национальный банк, чтобы поддерживать соответствующий оборот монеты, должен ежегодно дочеканивать не менее 20 млн. Изымая ту, которая потеряла соответствующие признаки и запуская в обращение монеты соответствующего номинала. Мы не чеканим монету 10 копеек, но 50 копеек мы должны будем еще некоторое время дочеканивать".

По его словам, их в обращении примерно на уровне полтора миллиарда.

"И мы хотим, чтобы следующий тираж, который мы должны будем докарбовать, уже был отчеканен не копейками, а шагами. Для этого нужно принять лишь несколько изменений в украинском законодательстве. Мы соответствующие предложения парламенту уже предоставили. Исходя из моего диалога с руководителями парламента, я чувствую, что поддержка есть. Мы в шаге к тому моменту, когда эту идею, время которой пришло, наконец нельзя будет остановить", - добавил Пышный.

Он также рассказал, что они думают над тем, какого цвета будут эти монеты.

"Я не хочу забегать вперед. Как только парламент примет решение, мы сразу начнем процесс подготовки соответствующего дизайна. Уже сегодня творческое сообщество так откликнулось на нашу инициативу, мы уже имеем несколько эскизов. Мы подойдем к этому очень ответственно и сделаем просто фантастические 50 шагов", - сказал глава НБУ.

Введение шагов в Украине

В начале сентября глава Нацбанка сообщил, что они инициируют изменение названия "копейка" на "шаг". Пышный заверил, что разработка эскизов и чеканка монет не потребует дополнительных расходов из государственного бюджета.

Впоследствии Национальный банк подал в парламент пакет законопроектов о переименовании разменной монеты "копейка" на "шаг". В своем письме Пышный просил спикера Руслана Стефанчука поддержать инициативу по "восстановлению исторической справедливости" и изменить название "копейка" на исконно украинское.

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