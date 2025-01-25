С 1 февраля банки введут новые ограничения на карточные переводы

При наличии документально подтвержденных доходов можно будет переводить средства в большем размере.

С 1 февраля украинские банки введут новые ограничения на карточные переводы, в том числе по реквизитам IBAN. Месячный лимит составит 150 тысяч гривен. Соответствующие положения содержит меморандум, подписанный украинскими банками.

Нововведение будет касаться только клиентов, чьи доходы не подтверждены документально. При этом клиенты будут распределены на три категории в зависимости от степени риска, который будут определять банки.

Для клиентов с высоким уровнем риска будут действовать ограничения в 50 тысяч гривен в месяц. Клиенты со средним и низким уровнями риска смогут переводить 150 тысяч гривен в месяц, а с 1 июня лимит снизится до 100 000 грн в месяц.

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По данным НБУ, лимиты не будут включать операции по переводу средств между двумя счетами, которые клиент открыл в одном банке. При наличии документально подтвержденных доходов клиента, превышающих установленный на дату лимит, банки будут осуществлять переводы в пределах подтвержденного дохода.

Кроме того, клиент во время обслуживания имеет право обратиться в банк-участник Меморандума с запросом для повышения установленного лимита с обязательным предоставлением документального подтверждения средств.

Ограничения карточных переводов - что известно

10 декабря Национальный банк сообщил о подписании Меморандума об обеспечении прозрачности рынка банковских платежных услуг между двумя профильными ассоциациями и четырьмя банками. Впоследствии к меморандуму об ограничении карточных переводов, который был подписан четырьмя крупнейшими украинскими банками, присоединились еще 25 финансовых учреждений - 23 банка и две финансовые компании.

Меморандум предусматривает проверки клиентов уже на этапе открытия счетов и их разделение на тех, в отношении которых есть критерии "высокой" рискованности и "низкой". Ограничения в проведении операций клиентов с неподтвержденными доходами составят: 50 000 грн для тех, кого отнесли к "высокому" уровню рискованности, а для клиентов со "средним" и "низким" уровнем - 150 000 грн с 1 февраля 2025 года и 100 000 грн с 1 июня 2025 года.

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