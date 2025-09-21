Эксперт считает, что на этой неделе не стоит ожидать резких изменений на валютном рынке.

Курс валют в Украине до 28 сентября будет находиться на уже привычном уровне. Украинцам не стоит ожидать ситуаций, способных резко изменить валютный рынок.

Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой в комментарии УНИАН рассказал, что стоит ориентироваться на экономику и действия Национального банка Украины.

По его словам, курс доллара в Украине до 28 сентября будет находиться в пределах 41,2 - 41,5 гривни на межбанке и 41,2 - 41,5 гривни на наличном рынке.

Таким образом, 100 долларов в гривнях будут стоить 4120 - 4150 гривень, а 1000 долларов в гривнях обойдутся украинцам 41200 - 41500 гривень.

При этом банкир отметил, что курс евро в Украине будет находиться в пределах 47,5 - 49 гривень на межбанке и 47,5 - 49 гривень на наличном рынке.

Таким образом, 100 евро в гривнях будут стоить 4750 - 4900 гривень, а 1000 евро в гривнях обойдутся в 47500 - 49000 гривень.

Курс доллара в Украине - прогноз на сентябрь

Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой ожидает, что курс доллара в Украине в сентябре будет прогнозируемым - коридор возможных колебаний ожидается в пределах 41,6-42 гривни за доллар.

Также УНИАН выяснил, сколько продуктов можно купить на 100 долларов в Украине в сентябре.

