Юридическая фирма GOLAW рекомендована ведущим международным рейтингом IFLR1000 2021 (International Financial Law Review) в двух категориях:

Банковское и финансовое право;

Реструктуризация и банкротство.

IFLR (International Financial Law Review) – ведущий международный рейтинг в сфере финансового права. Начиная с 1990 года, исследовательская комиссия определяет лучших юристов и юридические фирмы соответствующей специализации в более чем 120 юрисдикциях мира. Результаты рейтинга базируются на отзывах клиентов, а также оценке реализованных проектов фирмы за последние 12 месяцев.

Главным отличием IFLR от других юридических исследовательских программ является специализация в сфере банкинга, финансов и корпоративного права.

GOLAW – международная юридическая фирма, офисы которой расположены в Киеве (Украина) и Берлине (Германия). Фирма неоднократно была высоко отмечена ведущими украинскими и международными рейтингами, среди которых The Legal 500 EMEA, Chambers&Partners, IFLR 1000, Best Lawyers, Who is Who Legal "Юридическая премия" и тому подобное. На протяжении последних восьми лет GOLAW входит в ТОП-10 лучших юридических фирм Украины.

Автор: УНИАН