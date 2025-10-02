В сентябре Верховная Рада приняла во втором чтении закон о единой информационной системе социальной сферы. По нему должны создать Единый реестр, который объединит государственные реестры и базы данных социальной сферы в единое информационное пространство. Мол, для устранения бюрократии и возможного дублирования выплат, а также автоматического назначения пособий, нужен единый список. К тому же, предусматривающий возможность автоматического обмена данными с реестрами воинского учета, здравоохранения, демографическим реестром, реестрами движимого и недвижимого имущества и другими информационными ресурсами.

Это уже не первая попытка создать названный реестр. Еще в 2021 году в постановлении Кабмина №404 говорилось о такой инициативе на базе Реестра застрахованных лиц Пенсионного фонда.

Планировался постепенный отход от бумажных справок и непрерывный обмен информацией для назначения социальных пособий.

Позже, в 2023 году, Правительство приняло еще одно постановление (№1130), которым внесли изменения в Положение о Единой информационной системе социальной сферы (ЕИССС), чтобы постепенно переходить от экспериментального этапа к стадии цифрового развития. Администратором Единой системы определили государственное предприятие "Информационно-вычислительный центр". Постановление также предусмотрело подключение других государственных реестров, а также удаленный доступ для обмена данными с другими государственными сервисами.

Наконец, законопроект №11377 закрепил решения, заложенные в упомянутых постановлениях Правительства, определив правовые и организационные основы функционирования ЕИССС в большем масштабе.

Итак, кроме очевидных преимуществ - сокращение бюрократии, автоматический обмен данными, объединение разрозненных реестров - документ имеет ряд проблемных аспектов.

Он не содержит конкретики там, где она ожидается, и определенные спорные положения, которые подверглись критике при рассмотрении законопроекта в стенах парламента.

К примеру, в статье 14 указывается перечень реестров, которые будут входить в ЕИССС. И этот перечень включает в себя не только реестры, которые аккумулируют информацию для целей предоставления государством социальной помощи. При этом, он не является исчерпывающим, ведь законопроект предусматривает возможность подключать к Единому реестру другие электронные информационные ресурсы субъектов электронного информационного взаимодействия, с которыми есть потребность в осуществлении обмена данными.

С одной стороны, такой объем информации позволит создать полноценную "социальную историю" человека. С другой, это вызывает вопрос о пропорциональности данных, которые будут аккумулировать в Едином реестре для целей предоставления социальной помощи.

Еще один проблемный момент - по статье 18 законопроекта, доступ к информации из Единого реестра предоставляется неопределенному кругу лиц.

Формулировки, используемые в этой статье, не очерчивают четкую линию относительно того, кто и какие полномочия должен иметь для доступа к отдельным видам информации, особенно той, которая считается "чувствительной" (например, о состоянии здоровья).

Потенциально, это может означать, что отдельные частные структуры или другие государственные органы, которые не имеют прямого отношения к социальной сфере, смогут подключаться к ЕИССС и получать доступ к полной информации о гражданах для целей, которые явно не предусмотрены законопроектом об этом реестре. И хотя Правительство должно в будущем разработать порядок доступа к информации из ЕИССС, поэтому будет известно, кто запросил и получил данные о гражданине, это не исправит ущерб, который может быть нанесен.

Существуют и технологические риски утечки данных. Законопроект возлагает ответственность на сохранение данных из Единого реестра на государство.

Однако практика показывает, что украинские реестры часто уязвимы к атакам. Централизация такого количества информации о гражданах представляет большой риск.

Итак, идея создать инфраструктуру социальной защиты, которая объединит разрозненные реестры, облегчит получение помощи и минимизирует бюрократию, конечно, имеет позитив. Однако, по сути, введение "социальной истории" каждого гражданина и сбор информации из налоговых, военных, медицинских и имущественных реестров (что ставит под сомнение гарантии приватности) создают предпосылки для чрезмерного государственного контроля.