Действующие тарифы покрывают лишь 70% расходов предприятий.

Украинские водоканалы погрязли в долгах. Угроза ограничений в подаче воды нависла над каждым украинским городом.

"Вся территория страны равномерно покрыта этой проблемой. Она есть в каждом абсолютно водоканале", - рассказал директор Центра исследований энергетики Александр Харченко в комментарии УНИАН.

Отмечается, что расходы водоканалов только растут из-за:

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подорожания электроэнергии;

роста цен на реагенты для очистки воды;

роста цен на горюче-смазочные материалы, необходимые для выезда аварийных бригад;

увеличение налоговой нагрузки на предприятия;

из-за выезда украинцев за границу сокращается количество потребителей услуг водоканалов, а значит и их суммарный доход.

По словам Харченко, расходы на электроэнергию составляют около половины от общей суммы расходов водоканалов, потому что подача воды в краны и ее отвод по канализации выполняется с помощью электрических насосов.

Руководитель ассоциации водоканалов "Укрводоканалэкология" Дмитрий Новицкий отметил, что действующие тарифы покрывают лишь 70% расходов предприятий.

"По данным Всемирного банка, Правительства Украины и Европейской комиссии, общие убытки в секторе централизованного водоснабжения и централизованного водоотвода оцениваются в 4 миллиарда долларов, а потери - в 11,6 миллиарда долларов. Финансовое состояние водопроводно-канализационных предприятий является критическим", - отметил он.

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"Ривнеоблводоканал" сообщил, что вынужден ограничить подачу воды потребителям Ривне из-за тяжелого финансового положения предприятия. Отмечается, что ситуация сложилась из-за несоответствия тарифов на воду реальной экономической ситуации. Экономически обоснованный тариф составляет 57 грн за куб, при этом потребители сейчас платят только 32 грн.

Несмотря на то, что население почти полностью рассчитывается за потребленные услуги, из-за устаревшего тарифа "Ривнеоблводоканал" накопило 70 миллионов гривень долга перед поставщиками электроэнергии и еще 45 миллионов - перед "Ривнеазотом" за очистку стоков.

Нардеп Богдан Кицак отметил, что практика водоканала Ривного по частичному ограничению водоснабжения из-за финансовых трудностей в дальнейшем будет распространяться по другим городам Украины.

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