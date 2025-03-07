Стоимость воды для населения отличается в каждом населенном пункте и может доходить до 65 гривень за кубометр.

В марте 2025 году в некоторых городах "взлетят" тарифы на воду, что не обрадует потребителей. В нынешней экономической ситуации украинцы почувствуют даже небольшое изменение цен. Поэтому вопрос коммунальных тарифов волнует всех.

Мы рассказали, какие изменения в оплате тарифа за воду будут введены в марте, и сколько придется заплатить в разных регионах.

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Кто устанавливает тарифы на воду в 2025 году

В каждом населенном пункте поставщики сами определяют стоимость воды, поэтому цены могут значительно колебаться. В некоторых вода цена не поднималась с начала полномасштабной войны, а кто-то представил новые тарифы на воду.

Национальная комиссия, регулирующая энергетику и коммунальные услуги (НКРЭКУ) рекомендует поставщикам оставить цены на воду на уровне 24 февраля 2022 года. Однако местные власти могут пересматривать тариф без одобрения НКРЭКУ.

В среднем тариф составляет 41 гривню за кубометр воды. В некоторых городах холодная вода стоит дороже 60 гривень за кубометр. Например, в Виноградове Закарпатской области с 1 марта придется заплатить 62,16 гривни, а в Иршаве - 65.27 гривень. В Старой Выживке Волынской области один из самых высоких тарифов на воду в стране - 81,66 гривен за кубометр.

Сколько платить за воду в Киеве

Для населения стоимость воды с мая 2025 года остается неизменной - 16,16 гривень за водоснабжение и 14,22 гривни за водоотвод. Суммарно получается30,38 гривень за кубометр воды.

За горячую воду придется отдать от 80,62 до 93,22 гривень за кубометр в отличие от поставщика.

Сколько платить за воду по счетчику в Днепре

Жители Днепра имеют тариф на воду выше среднего в Украине. Они платят 29,02 гривень за водоснабжение и 18,16 гривень за водоотвод. В сумме получается 47,18 гривень за кубометр.

Тарифы на воду по счетчикам во Львове

Во Львове стоимость кубометра холодной воды составляет 25,88 гривень.

Из них водоснабжение 17,29 гривень и водоотвод - 8,59 гривень.

Тарифы на холодную воду в Одессе

Одесситы будут платить 14,93 гривень за доставку воды и 14,37 гривень за водоотвод. Общий тариф для бытовых потребителей - 29,3 гривни.

Какой тариф на воду в Харькове

Харьковчане имеют один из самых низких тарифов для населения - 16,03 за водоснабжение и 8,48 за водоотвод, то есть 24,51 гривню за всё вместе.

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