Япония заморозит активы юридических лиц из РФ и других государств.

Япония присоединилась к 18-му пакету санкций Европейского Союза против России. Токио снизил верхний предел цены на российскую нефть с 60 до 47,6 долларов за баррель с 12 сентября, сообщает Reuters со ссылкой на официального представителя правительства страны.

Главный секретарь кабинета министров Японии Йосимаса Хаяши сообщил, что правительство также заморозило активы юридических лиц из РФ и некоторых других стран. При этом не указано количество компаний, которые попадут под новые ограничения.

Издание напоминает, что Япония договорилась с другими странами G7 о постепенном прекращении импорта российской нефти в ответ на полномасштабное вторжение Москвы в Украину в 2022 году. Вместе с тем, Токио продолжает покупать нефть с российского острова Сахалин.

По данным министерства финансов страны, с января по июль 2025 года Япония купила 599 413 баррелей российской нефти, что составляет 0,1% от общего объема импорта. При этом в правительстве страны отметили, что "черное золото" с Сахалина не попадает под действие ценового ограничения.

Санкции Евросоюза против России - последние новости

18 июля ЕС одобрил 18-й пакет санкций против Российской Федерации, который, среди прочего, предусматривает снижение "потолка цен" на российскую нефть до 47,6 доллара за баррель.

Снижение "потолка цен" на российскую нефть официально заработало с 3 сентября. Кроме стран ЕС стоимость российской нефти также снизили Великобритания, Канада и Швейцария.

И хотя РФ и в дальнейшем удается экспортировать нефть в обход санкций с помощью "теневого флота", новые ограничения начали влиять на экспорт из страны - агрессорки. 11 сентября стало известно, что Индия, которая является одним из ключевых импортеров российской нефти, требует увеличить скидку на нефть с 2-3 до 10 долларов за баррель.

