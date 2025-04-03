Отмена механизма льготного газоснабжения производителей электроэнергии позволит сократить потребность в импорте газа.

Об этом заявил вице-президент по вопросам энергетики Украинского национального комитета Международной торговой палаты (ICC Ukraine) Александр Трохимец.

Он рассказал, что сейчас в Украине критическая ситуация с запасами газа и ожидается его дефицит в размере от 3,3 до 3,9 млрд кубометров. Таким дефицит может быть при условии отсутствия обстрелов, в случае же атак он может вырасти до 7,3-7,9 млрд кубометров.

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Трохимец пояснил, что для избежания газового кризиса "Нафтогазу" нужно будет потратить от 1,9 до 4,5 млрд долларов на закупку газа. "И здесь возникает вопрос: кто за это будет платить? Или снова простые украинцы из-за повышения тарифов, или государство наконец наведет порядок в Нафтогазе и закроет все дыры, из-за которых компания теряет миллиарды", - подчеркнул эксперт.

Он добавил, что одной из таких "дыр" является механизм продажи газа по искусственно заниженным ценам производителям электроэнергии.

"Нафтогаз продает им газ по 8 750-13 750 грн за тысячу кубометров, хотя рыночная цена - 16 600 грн. Из-за этого компания потеряет 16-18 млрд грн в 2025 году. Этих средств хватило бы на закупку 0,7-0,8 млрд кубометров импортного газа. Более того, остановка поставок льготного газа для производства электроэнергии сократила бы необходимость Нафтогаза импортировать газ на 3-3,4 млрд кубов", - подчеркнул Трохимец.

Он отметил, что газ нужен населению и производителям тепла и именно их должен защищать "Нафтогаз".

"Предприятия, которые производят электричество из газа и зарабатывают на этом, должны покупать его по рыночной цене. Отмена льгот не приведет к их остановке. Государство просто должно позволить рынку работать без лишних перекосов", - подчеркнул Трохимец.

Ранее советник премьер-министра Украины Юрий Бойко заявил, что привлечение частных трейдеров и пересмотр механизма ПСО поможет сохранить газовый баланс Украины.