Компания участвовала в строительстве верфей и модулей для "Арктик СПГ - 2".

Китайская Wison New Energies, отвечающая за строительство модулей для проекта "Новатэка" "Арктик СПГ - 2", объявила об уходе из России. В Компании объяснили такое решение заботой о "стратегическим будущем".

"Совет директоров Wison New Energies принял решение прекратить все текущие проекты в РФ и немедленно и на неопределенный срок прекратить участие в новых", - говорится в сообщении компании, опубликованном на LinkedIn.

При этом в компании отметили, что решение принято в рамках заботы о "стратегическом будущем".

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"Мы полностью осознаем, какое влияние это решение может оказать на соответствующих партнеров и сотрудников, и сделаем все возможное, чтобы должным образом решить все последующие вопросы и обеспечить плавный переход", - указали в компании.

Компания занималась проектированием, поставкой оборудования, материалов и комплектующих в Россию и выступала одним из основных технологических партнеров "Новатэка". В частности, она участвовала в строительстве верфей и модулей для "Арктик СПГ - 2", которое попало под санкции США.

По данным High North News, Wison должна поставить минимум четыре из 14 модулей для последней линии "Арктик СПГ - 2" - два отправлены в Белокаменку, а еще два ждут отправки.

"Вероятно, компания успеет отгрузить заказанные для последней линии модули перед прекращением сотрудничества", - говорит независимый эксперт Александр Собко.

Кроме того, компания Wison должна была участвовать в строительстве береговой электростанции для "Арктик СПГ - 2" на 1,5 ГВт на машинах китайской Harbin Gaungham Gas Turbine. Проект планировалось реализовывать в три этапа, возводя на каждом по 400 МВт мощности.

Дочерняя компания Wison New Energies - Wison (Nantong) Heavy Industries - также имеет контракты с "Росатомом" на строительство корпусов для трех плавучих атомных энергоблоков (ПЭБ), которые должны снабжать электроэнергией Баимский ГОК на Чукотке. Стоимость контракта составляет 225,8 миллиона долларов. Предполагалось, что собирать ПЭБы будут уже в России на Балтийском заводе.

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