Северная Америка может увеличить производство большего количества жизненно важного топлива для атомных электростанций.

Цены на уран стремительно растут на фоне стремления правительств достичь климатических целей, тогда как новые санкции США против крупнейшего производителя – России – могут подтолкнуть Северную Америку к производству большего количества жизненно важного топлива для атомных электростанций, пишет Newsweek.

Отмечается, что администрация Джо Байдена внесла российский уран в санкционный список, повысив ставки для США, чтобы заполнить пробел после десятилетий спада внутреннего производства этого товара.

Генеральный директор канадской компании NexGen Energy Ли Кюриер, добывающей полезные ископаемые в Саскачеване, заявил, что США должны избавиться от зависимости от России в добыче полезных ископаемых: "Для того, чтобы США действительно отказались от российского урана, они должны иметь доступ к безопасным, союзническим источникам в США и за их пределами", – сказал он.

Видео дня

Так, спотовая цена фунта урана 20 июня составляла $85,70, что, хотя и ниже $106, которых она достигла в январе, но все еще почти втрое превышает $30 за фунт, которые она давала в январе 2021 года. За последние пять лет цены на уран выросли на 233%, что более чем вдвое превышает рост цен на серебро (99%) и более чем втрое – на золото (75%).

Джон Чампалья, генеральный директор компании Sprott Asset Management, которая управляет крупнейшим в мире фондом физического урана, считает, что текущая цена на уран является хорошей для инвестора в компанию, которая пытается перезапустить ранее существующее производство: "По нашему мнению, это недостаточная цена, чтобы стимулировать новое производство с нуля. Мы считаем, что цены на уран должны быть в пределах 120-150 долларов, чтобы действительно стимулировать это... Итак, мы имеем прецеденты, когда цена на уран может явно удвоиться с сегодняшнего дня, и мы не удивимся, если это произойдет", – добавил Чампалья.

Производство урана

По словам журналистов, в этом году будет произведено около 150 миллионов фунтов урана, но для 440 реакторов, которые сейчас работают в мире, нужно примерно 180 миллионов фунтов в год. И эта потребность будет расти еще больше, поскольку в Индии и Китае строится все больше реакторов, а существующим – продлевают срок эксплуатации на 20 лет: "Рыночная цена начинает двигаться в ожидании этого будущего спроса, и это, очевидно, посылает правильные сигналы отрасли о том, что она должна производить больше", – сказал Чампалья.

США нуждаются в 50 миллионах фунтов урана в год, но в первом квартале 2024 года добыли только 82 533 фунта из шахт в Вайоминге, Техасе и Небраске, что свидетельствует об их зависимости от иностранных источников. По данным Управления энергетической информации США (EIA), Россия обеспечила 12% урана, поступившего в США в 2022 году, остальные поставки поступали из Канады, а также Казахстана через его национального оператора "Казатомпром".

По оценкам Всемирной ядерной ассоциации, к 2040 году мир будет нуждаться в два раза больше урана, чем производится сейчас. После аварии на АЭС Фукусима в Японии в 2011 году многие страны на десятилетия отвернулись от ядерной энергетики, что привело к обвалу цен на уран, который сделал его добычу экономически невыгодной. Единственный способ выйти из этой устаревшей ситуации – повысить цены, чтобы стимулировать строительство новых шахт, считает Чампалья.

Российский фактор

Закон о запрете импорта российского урана, подписанный президентом США Джо Байденом, имеет исключения до 2028 года, пока отечественная промышленность перестраивается. Он позволяет коммунальным предприятиям импортировать уран из России, если нет жизнеспособных альтернативных источников или если это отвечает национальным интересам. Многие американские коммунальные предприятия настолько зависят от российского обогащенного урана, что опасаются, что полный запрет может привести к остановке электростанций.

Эксперт по ядерной энергетике из Radiant Energy Group Марк Нельсон заметил, что американские владельцы атомных электростанций десятилетиями питались дешевым российским обогащенным ураном, поскольку шахты в США закрылись. Однако американские компании должны знать, что они могут безопасно инвестировать в восстановление собственной цепи поставок. Разведка месторождений урана является умеренно сложной задачей. Запуск шахт в производство является чрезвычайно сложной задачей, считает Нельсон.

Наряду с двухпартийным законодательством администрация Байдена предоставила $2,7 млрд государственной помощи для стимулирования инвестиций в отечественный ядерный топливный цикл, в частности, в добычу, переработку и обогащение урана. Однако большой вызов для США заключается в том, что за последние 30 лет там было завершено строительство только трех ядерных реакторов.

Между тем, Китай, как ожидается, опередит США по количеству атомных электростанций к 2030 году и подкрепил свои инвестиции в инфраструктуру накоплением запасов урана, чтобы обеспечить стабильные поставки топлива от своего союзника России и соседа Казахстана.

Ядерная энергетика РФ

Ранее УНИАН писал, что до полномасштабного вторжения в Украину на Россию уже приходилось около половины всех международных соглашений по строительству атомных электростанций, поставке реакторов и топлива, выводу из эксплуатации или обращению с отходами. На ее главных конкурентов в ядерной энергетике – Китай, Францию, Японию, Южную Корею и США – около 40%.

Россияне намерены поглотить урановые активы на территории Республики Нигер, принадлежащие компании из Франции, чтобы бросить вызов западным интересам в Африке.

Вас также могут заинтересовать новости: