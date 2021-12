Принятие законопроекта №5322, рекомендованного Комитетом Верховной Рады Украины по вопросам энергетики и ЖКХ к голосованию, является рискованным шагом, в результате которого Украина может остаться с неработающим законом, а интеграция украинской объединенной системы с европейской ENTSO-E может быть отложена. Такое мнение высказали участники ток-шоу Energy Freedom, обсуждая первоочередные шаги по имплементации REMIT.

Напомним, в начале 2022 года Верховная Рада должна была принять соответствующий закон, поддержав либо так называемую в отраслевых кругах полную версию необходимых мер (законопроект №5322, автор народный депутат Андрей Герус), либо – облегченную версию (законопроект №4503 народного депутата Людмилы Буймистер).

"Чтобы REMIT не превратился в карательный инструмент, с начала 2022 года необходимо, в первую очередь, разработать документ, регулирующий порядок взаимодействия АМКУ и НКРЭКУ", – считает народный депутат Людмила Буймистер.

С ней согласен Виктор Качуренко, юридический советник Ассоциации поставщиков энергоресурсов. "Распределение полномочий двух главных регулирующих органов должно быть тщательно проработано, так как Конституция Украины исключает двойную ответственность за одно и то же правонарушение", – подчеркнул эксперт Ассоциации.

Большинство участников дискуссии признали, что между первым и вторым чтением, когда в законопроект могут быть внесены доработки, доступ к участию в этом процессе должны беспрепятственно получить участники рынка.

По мнению Виктора Качуренко, корректировки требует беспрецедентный размер штрафов, предусмотренных законопроектом №5322, – это 5-10 млрд грн. К примеру, один из самых крупных штрафов, примененных за нарушение норм REMIT за последнее время составил 42 млн евро в Великобритании.

"Размер штрафных санкций должен коррелироваться с доходом участника рынка. Например, как в антимонопольном праве – до 5% от годового дохода", – отметил эксперт Ассоциации поставщиков энергоресурсов.

Виктор Качуренко отметил, что часть понятий, присутствующих в REMIT, уже отражена в украинском законодательстве (в частности, в Законе Украины "Об организованных товарных рынках"), в то же время, значительная часть понятий REMIT (Имплементирующий Регламент №1348) не имеет официальных определений в украинском законодательстве (например, фундаментальные данные, стандартные или нестандартные контракты).

Эксперт Елена Антонова, экс-член НКРЭКУ, к которой была применена ротация, уверена, что реализация в Украине REMIT потребует немало времени и ресурсов.

"Быстро запустить в Украине систему, которая в Европе строилась 10 лет, нереально.", – уверена она.

Эксперт уточнила, что речь идет о комплексе мер по организации передачи участниками оптового рынка данных специализированному агентству ACER (Agency for the Cooperation of Energy Regulators). Первоначальные вложения в запуск такого центра данных в Европе составили 5 млн евро, а последующая финансовая поддержка 1 млн евро ежегодно.

Напомним, REMIT (Regulation on Wholesale Energy Market Integrity and Transparency), принятый в Европе в 2011 г., регламент для повышения прозрачности и стабильности европейских энергетических рынков и предотвращения манипуляций.