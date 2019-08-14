Дело "Роттердам+": суд разрешил подозреваемому выйти под залог в 10 миллионов гривень

Прокурорами САП обжалованы меры пресечения, избранные ранее двум подозреваемым по этому делу - действующему директору ГП "Оператор рынка" и бывшему начальнику управления энергорынка НКРЭКУ.

Сегодня суд избрал меру пресечения в виде 10 млн гривен залога с возложением определенных процессуальных обязанностей действующему работнику ДТЭК, который является одним из подозреваемых по так называемому делу «Роттердам+».

Об этом сообщили в пресс-службе САП.

«Вопрос об обжаловании меры пресечения в виде 10 млн гривен залога с возложением определенных процессуальных обязанностей, которая была избрана 14 августа еще одному подозреваемому по делу, а именно действующему работнику ДТЭК, будет решен после ознакомления с полным текстом решения суда. Поскольку до получения полного текста решения невозможно определить какие риски, а также другие обстоятельства суд принял или не принял во внимание», - говорится в сообщении.

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В САП также напомнили, что ранее суд избрал меры пресечения еще двум фигурантам дела «Роттердам+».

Так, бывшему начальнику управления энергорынка НКРЭКУ и действующему директору ГП «Оператор рынка», который в период введения «Роттердам+» был членом НКРЭКУ, суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в сумме почти 2 млн гривен, а бывшему начальнику управления энергорынка НКРЕКП - в виде залога в размере почти 2 млн гривен с возложением определенных процессуальных обязанностей.

Прокурорами САП обжалованы избранные меры пресечения в суд апелляционной инстанции. Прокуроры настаивают на избрании экс-начальнику управления энергорынка НКРЭКУ меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 5 млн гривен, а действующему директору ГП «Оператор рынка» - в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 50 млн гривен.

Как сообщал УНИАН, 8 августа детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров САП сообщили о подозрении шести лицам, причастным к внедрению так называемой формулы «Роттердам+», в совершении действий, в результате которых потребителям электроэнергии причинен ущерб на сумму 18,87 миллмардов гривен.

По данным НАБУ, речь идет об экс-главе НКРЭКУ, действующем директоре ГП «Оператор рынка» (который на момент введения «Роттердам+» был членом НКРЭКУ), начальнике отдела НКРЭКУ, руководителе управления НКРЭКУ, заместителе коммерческого директора одной из частных компаний группы - ключевом операторе рынка теплогенерации Украины, директоре департамента одной из компаний указанной группы.

Действия всех шести человек квалифицированы по ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины («злоупотребление служебным положением»), а представителям частных компаний инкриминируют пособничество.

По словам руководителя САП Назара Холодницкого, остальные фигуранты дела не задержаны из-за того, что они находятся за пределами Украины. «В отношении них начат нормальный уголовный процесс. То есть они уведомлены, оставлены подозрения, их вызвали к детективам (НАБУ) на вторник и среду, там разные даты. В случае их неявки уже будут предприниматься меры для их розыска», - добавил руководитель САП.