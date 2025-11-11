В издании заявили, что этот кроссовер разрушает все стереотипы о ненадежности автомобилей популярного японского бренда.

Многие водители хотят, чтобы их автомобиль очень редко ломался. К счастью, в продаже можно найти очень надежные модели.

В How-To Geek рассказали о кроссовере, которому не страшны поломки. Его оценка надежности основана на различных исследованиях, проведенных экспертами из CarEdge, JD Power, RepairPal, Consumer Reports и EPA.

В издании отметили, что Subaru Crosstrek разрушает все стереотипы о ненадежности автомобилей этого японского бренда. Например, в JD Power присудили модели 85 из 100 баллов за качество и надежность.

Согласно оценке RepairPal, средние годовые расходы на техническое обслуживание Subaru Crosstrek составляют 492 доллара. За 10 лет эксплуатации владельцы в среднем тратят около 8475 долларов на обслуживание и ремонт этого кроссовера.

В издании напомнили, что в 2023 году дебютировало третье поколение Subaru Crosstrek. Модель предлагается с различными силовыми установками на выбор, включая 2,0- и 2,5-литровые бензиновые двигатели, а также гибридную установку с 2,5-литровым двигателем и электромотором. Также все модификации имеют полный привод.

В издании поделились, что Subaru Crosstrek оснащен проверенными временем двигателями, которые не предлагают выдающуюся мощность, но обеспечивают довольно невысокий расход топлива и редко выходят из строя.

Кроме того, в комментариях под материалом издания собралось немало отзывов от владельцев Subaru Crosstrek. Многие из них заявили, что довольны своим выбором и рекомендуют другим водителям обратить внимание на этот кроссовер.

5 самых надежных кроссоверов 2025 года

Ранее в SlashGear назвали 5 самых надежных кроссоверов и внедорожников 2025 года. Эксперты заявили, что эти модели очень редко нуждаются в ремонте.

В частности, в рейтинг вошел Nissan Kicks. Эту модель признали самым надежным субкомпактным кроссовером в 2025 году. Также высокие оценки получили Toyota RAV4 и Nissan Murano.

