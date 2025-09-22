'Неожиданный выбор': назван самый популярный кабриолет в Украине

Smart Fortwo - совсем не тот автомобиль, который ассоциируется со словом "кабриолет".

Самым популярным кабриолетом с пробегом в Украине летом этого года оказался городской микроавтомобиль Smart Fortwo. Об этом сообщают специалисты Института исследований авторынка.

Специалисты рассмотрели рынок автомобилей с пробегом (внутренние перепродажи и первые регистрации импортируемых авто), поскольку если говорить о продажах новых автомобилей, то они символические и составляют всего несколько машин в месяц.

Это неудивительно, ведь климатические условия Украины и несовершенная дорожная инфраструктура не способствуют приобретению кабриолета - особенно, если речь идет о новом автомобиле.

Тем не менее, кабриолеты имеют своих ценителей и в нашей стране.

Как сообщается, летом на вторичном рынке было продано 50 автомобилей Smart Fortwo. В Институте исследований авторынка называют выбор украинцев "неожиданным", ведь это совсем не тот автомобиль, который ассоциируется со словом "кабриолет".

На второй позиции расположилась еще одна относительно бюджетная модель - Renault Megane с показателем в 45 проданных единиц. Замыкает тройку лидеров Mazda MX-5 (38 автомобилей).

Нашлось в рейтинге место и для классики открытого люкса - моделей Mercedes-Benz SLK, BMW 3 Series и BMW Z4. Также в ТОП-10 попал легендарный Ford Mustang, который вряд ли можно назвать "дешевым".

Ранее стало известно, что в августе украинцы приобрели почти 8 тысяч ввезенных из-за границы подержанных легковушек в возрасте до пяти лет. Самыми популярными моделями в этом сегменте оказались Tesla Model Y, Tesla Model 3 и Kia Niro. В целом среди подержанных легковых авто в возрасте до пяти лет лидируют электромобили, тогда как бензиновые авто оказались лишь на второй позиции.

Также напомним, что ранее специалисты определили, что минимальная сумма, которая нужна для установки на автомобиль газобаллонного оборудования, составляет около 12 тысяч гривен.

