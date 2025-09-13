Люксовые автомобили остаются роскошью для многих простых людей. Тем не менее на вторичном рынке можно найти много моделей, которые имеют довольно скромный ценник.
В What Car? назвали 10 лучших роскошных автомобилей с пробегом, которые можно купить на вторичном рынке в Великобритании менее чем за 10 000 фунтов стерлингов (около 13 550 долларов).
ТОП-10 лучших недорогих роскошных автомобилей с пробегом:
- BMW 5 Series
- Mercedes-Benz S-Class
- Jaguar XJ
- Mercedes-Benz E-Class
- Audi A6
- Jaguar XF
- Audi Q7
- BMW X5
- Volkswagen Touareg
- Land Rover Range Rover
Лучшим недорогим премиальным автомобилем с пробегом признали BMW 5 Series в кузовах F10/F11. Эта модель выпускалась с 2010 по 2017 год.
По словам экспертов, BMW 5 Series за свою цену предлагает довольно высокий уровень комфорта, а также приятную управляемость. Также водителей порадует богатое оснащение модели, но не в базовой комплектации.
Главными плюсами BMW 5 Series назвали комфортную подвеску, приятную управляемость и низкие эксплуатационные расходы. Отдельно эксперты упомянули удобную мультимедийную систему.
В издании предупредили, что BMW 5 Series уступает некоторым конкурентам по надежности. Тем не менее качественное и своевременное обслуживание может снизить вероятность возникновения проблем.
