Эти автомобили были очень дорогими, когда продавались новыми, но теперь их можно купить по цене бюджетной модели.

Люксовые автомобили остаются роскошью для многих простых людей. Тем не менее на вторичном рынке можно найти много моделей, которые имеют довольно скромный ценник.

В What Car? назвали 10 лучших роскошных автомобилей с пробегом, которые можно купить на вторичном рынке в Великобритании менее чем за 10 000 фунтов стерлингов (около 13 550 долларов).

ТОП-10 лучших недорогих роскошных автомобилей с пробегом:

BMW 5 Series Mercedes-Benz S-Class Jaguar XJ Mercedes-Benz E-Class Audi A6 Jaguar XF Audi Q7 BMW X5 Volkswagen Touareg Land Rover Range Rover

Лучшим недорогим премиальным автомобилем с пробегом признали BMW 5 Series в кузовах F10/F11. Эта модель выпускалась с 2010 по 2017 год.

По словам экспертов, BMW 5 Series за свою цену предлагает довольно высокий уровень комфорта, а также приятную управляемость. Также водителей порадует богатое оснащение модели, но не в базовой комплектации.

Главными плюсами BMW 5 Series назвали комфортную подвеску, приятную управляемость и низкие эксплуатационные расходы. Отдельно эксперты упомянули удобную мультимедийную систему.

В издании предупредили, что BMW 5 Series уступает некоторым конкурентам по надежности. Тем не менее качественное и своевременное обслуживание может снизить вероятность возникновения проблем.

