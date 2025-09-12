Надежные и экономные: эксперт назвал 6 лучших недорогих кроссоверов 2025 года

В рейтинг вошли различные модели - от Hyundai до Alfa Romeo.

Покупка нового кроссовера не обязательно означает опустошение кошелька. В продаже есть большое количество недорогих моделей, которые достойны внимания.

Автомобильный эксперт Лорен Фикс из Car Coach Reports в комментарии для GOBankingRates назвал 6 недорогих кроссоверов, которые он советует купить в 2025 году. Он подчеркнул, что это довольно качественные и практичные модели.

6 лучших недорогих кроссоверов

Hyundai Tucson

Видео дня

Hyundai Tucson остается одной из самых популярных моделей южнокорейского бренда. Отмечается, что этот кроссовер предлагает просторный интерьер и богатое оснащение.

Фикс добавил, что Hyundai Tucson выделяется на фоне конкурентов современными технологиями и более длительной гарантией. Кроме того, кроссовер доступен с гибридной силовой установкой, которая имеет небольшой расход топлива.

Toyota Corolla Cross

По словам эксперта, Toyota Corolla Cross является отличным вариантом для тех, кто ищет недорогой кроссовер. Он подчеркнул, что эта модель очень надежная и сохраняет большую часть своей стоимости при перепродаже.

Также покупателей порадует низкий расход топлива, отметил Фикс. Отдельно эксперт упомянул практичный интерьер и приятную управляемость этого кроссовера.

Chevrolet Trax

Эксперт рассказал, что Chevrolet Trax предлагает практичный интерьер, богатое оснащение и современные технологии. Он отметил, что у этой модели есть поддержка Apple CarPlay и Android Auto даже в базовой комплектации.

Chevrolet Trax предлагается только с передним приводом. Тем не менее этот кроссовер имеет очень низкий расход топлива, что понравится тем, кто хочет сэкономить.

Volkswagen Taos

По словам Фикса, Volkswagen Taos превосходит многих своих конкурентов. В частности, эксперт похвалил модель за просторный интерьер и вместительный багажник.

Кроме того, Фикс упомянул, что Volkswagen Taos можно купить с полным приводом. Эта опция есть далеко не у всех конкурентов.

Nissan Kicks

Nissan Kicks подойдет водителям, которые ищут компактный, но практичный городской автомобиль, заявил эксперт. По словам Фикса, эта модель может похвастаться просторным интерьером и низким расходом топлива.

"Kicks имеет больше места для багажа, чем некоторые более крупные кроссоверы", - добавил он.

Alfa Romeo Tonale

Alfa Romeo Tonale является одним из самых дорогих автомобилей в списке, но Фикс заверил, что на эту модель стоит обратить внимание. Он рассказал, что этот кроссовер предлагает итальянский стиль и некоторые передовые технологии.

Также эксперт похвалил Alfa Romeo Tonale за изысканный интерьер и приятную управляемость. Также этот кроссовер имеет низкий расход топлива.

Лучшие кроссоверы, которые можно купить прямо сейчас

Ранее в Top Gear назвали 5 лучших новых кроссоверов, которые можно купить в 2025 году. Эксперты назвали главные плюсы этих моделей.

В частности, в рейтинг вошли Kia EV3 и Dacia Duster. Также эксперты упомянули кроссовер Volvo EX30.

Вас также могут заинтересовать новости: