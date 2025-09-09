Участки в некоторых регионах страны стоят очень дорого.

Украинцы, которые хотят приобрести землю для собственного пользования, например, чтобы построить там дом, должны знать, сколько стоит 1 га земли в Украине на данный момент. Управляющий партнер Юридической фирмы Результат Любовь Полишкевич в комментарии УНИАН назвала области, где за землю придется отдать около миллиона гривень.

Ранее эксперт рассказывала, сколько стоит 1 гектар земли в Украине 2025 по областям и где самые низкие цены.

Сколько стоит гектар земли в Украине 2025 года

Полишкевич говорит, что в каждой области Украины разные цены, поскольку на то, сколько стоит 1 га земли в Украине, влияет ряд факторов, в частности, плодородие - чем больше урожая можно собрать с участка, тем выше его стоимость. Также имеет значение удаленность от границы РФ и зоны боевых действий, заключен договор аренды или нет. По словам эксперта, если земля не в аренде, она будет стоить дороже, поскольку новый владелец сможет самостоятельно распоряжаться участком - будет ли обрабатывать его сам или найдет агрокомпанию, которая возьмет землю в пользование на выгодных для него условиях.

Кроме того, по мнению Полишкевич, если ситуация в Украине и мире кардинально не изменится, то стоимость земли будет только расти. Свободной земли ежедневно становится меньше, и это объект надежных инвестиций, а значит эти факторы свидетельствуют о том, что участки будут дорожать.

Самая высокая цена земли в Украине по областям

Полишкевич также назвала регионы, где участки стоят много. В перечень попали две области - Львовская и Ивано-Франковская. Эксперт говорит, что по официальным данным, в этих регионах гектар стоит 220 тысяч гривень. Эту информацию подтвердили сами львовяне:

"Я общалась с риелторами из Львова и узнала, что вблизи города очень высокая цена на землю - от тысячи до двух тысяч долларов за сотку"

По словам Полишкевич, гектар земли может стоить 200 тысяч долларов, если участок имеет выгодное местоположение, к примеру, находится в 10 километрах до Львова, вдоль трассы.

Эксперт также пояснила, что украинцы порой в договоре указывают более низкую стоимость земельного участка, а потом еще доплачивают за него продавцу наличными. Это делается с целью уменьшения налоговой нагрузки, поэтому в официальной статистике такой высокой цены можно и не увидеть.

Слова Полишкевич подтверждает статистика сайта Опендатабот - так, на первом месте в рейтинге самых дорогих регионов по стоимости одного гектара земли оказалась именно Ивано-Франковская область. В августе 2025 года 1 га стоил 220 982 гривень. На втором месте Львовщина - 138 262 гривень, на третьем - Тернопольщина, где за один гектар придется заплатить 121 712 гривень.

Далее рейтинг областей по убыванию цены выглядит следующим образом:

Киевская область - 97 130 гривень;

Закарпатьска область - 91 220 гривень;

Хмельницкая область - 85 932 гривень;

Черновицкая область - 78 116 гривень;

Винницкая область - 74 995 гривень;

Полтавская область - 74 455 гривень;

Волынская область - 70 324 гривень.

Закрывают перечень Ровенская область, где 1 га земли стоит 68 675 гривень и Черкасская область с ценой за гектар земли в 65 731 гривень.

