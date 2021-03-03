А вот соседи Умки спать в этом году не укладывались.

В зоопарке Винницы впервые за 15 лет незадолго до начала весны заснула медведица.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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В большом вольере она сама себе обустроила берлогу и зарылась в землю на полтора метра.

В зверинце ждут, что Умка будет спать недолго – проснется, как только потеплеет. И не исключают, что вылезет из постели уже не сама, а с пополнением.

А вот соседи Умки спать в этом году не укладывались. В зоопарке опасаюсь, что отсутствие сна может плохо сказаться на здоровье косолапых.

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Автор: УНИАН