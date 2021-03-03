Новости Украины: в Винницком зоопарке незадолго до начала весны заснула медведица
В зоопарке Винницы впервые за 15 лет незадолго до начала весны заснула медведица.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
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В большом вольере она сама себе обустроила берлогу и зарылась в землю на полтора метра.
В зверинце ждут, что Умка будет спать недолго – проснется, как только потеплеет. И не исключают, что вылезет из постели уже не сама, а с пополнением.
А вот соседи Умки спать в этом году не укладывались. В зоопарке опасаюсь, что отсутствие сна может плохо сказаться на здоровье косолапых.
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