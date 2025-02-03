Панама не будет возобновлять меморандум о сотрудничестве с китайской инициативой "Один пояс, один путь".

После угроз президента США Дональда Трампа вернуть Панамский канал и визита государственного секретаря США Марко Рубио в Панаму президент страны Рауль Мулино заявил, что Панама не будет возобновлять меморандум о сотрудничестве с китайской инициативой "Один пояс, один путь".

Как пишет The Washington Post, Мулино назвал свои переговоры с Рубио "уважительными" и "позитивными". В то же время он заявил, что Панама не будет продлевать соглашение от 2017 года с китайской инициативой "Пояс и путь", когда срок его действия истечет.

Как пишет издание, несмотря на то, что Мулино отверг любые переговоры о суверенитете Панамского канала, существует мнение, что Панама может быть открыта для компромисса, при котором операции по управлению каналом будут отобраны у гонконгской компании Hutchison Ports, которой было предоставлено право управлять им в течение 25 лет без тендера.

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При этом пока несяно, согласится ли Трамп с передачей концессии американской или европейской компании как с удовлетворением своих требований, пишет WP.

Рубио заявил, что присутствие Китая в зоне канала может нарушить договор, на основании которого США передали водный путь Панаме в 1999 году.

"Госсекретарь Рубио ясно дал понять, что такой статус-кво неприемлем и что если не произойдет немедленных изменений, то Соединенные Штаты будут вынуждены принять меры, необходимые для защиты своих прав по договору", - говорится в резюме встречи.

Дональд Трамп также снова повторил обещание "вернуть" Панамский канал.

"Китай управляет Панамским каналом, который не был отдан Китаю, который был отдан Панаме по глупости, но они нарушили соглашение, и мы собираемся вернуть его, или произойдет что-то очень мощное", — заявил Трамп.

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