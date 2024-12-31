В ночь на вторник, 31 декабря, в оккупированном российскими захватчиками Севастополе прогремели взрывы.

Telegram-канал Крымский ветер сообщает, что самый мощный взрыв слышали в 23:45, от взрывной волны задрожали окна и сработали автомобильные сигнализации. Еще один громкий взрыв прогремел в 00:07, также местные слышат работу российской противовоздушной обороны.

Гауляйтер оккупированного города Михаил Развожаев подтвердил в в своем Telegram-канале, что в Севастополе работает ПВО:

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"Громкий звук, который был слышен, - это дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили два БПЛА самолетного типа над акваторией Черного моря. Продолжается контроль обстановки".

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Обновлено в 00:30: Развожаев пишет, что оккупанты отбили попытку атаки надводных беспилотников. По его словам, военные уничтожили один безэкипажный катер.

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