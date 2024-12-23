На побережье находят трупы дельфинов и птиц.

Все больше усугубляются последствия экологической катастрофы, к которой привело крушение в Черном море российских танкеров "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". Как пишет Baza, новый выброс мазута произошел в Краснодарском крае, также выброс зафиксирован на побережье Керченского полуострова.

"Вчера был шторм, часть мешков, куда волонтеры собирают песок с мазутом, унесло обратно в море. Другие сильно подмочило. Волонтеры продолжают очищать пляжи и жалуются на нехватку техники для вывоза мешков с мазутом", - сказано в сообщении.

Также отмечается, что мешки с мазутом вывозят на полигоны, которые находятся на определенном расстоянии от морского побережья. Однако и здесь возникают серьезные проблемы. В частности, по словам жителей станицы Холмская, где расположена одна из таких площадок, нефтепродукты сочатся из мешков, а рядом расположена река Зыбза, которая впадает в Крюковское водохранилище. Его используют для обеспечения водой Крюковской оросительной системы, водоснабжения рыбного хозяйства и регулирования паводков впадающих в него семи рек.

"Катастрофу убирают из Анапы и благополучно переносят в другие районы", заявляют местные жители.

Министр экологии и природных ресурсов РФ Александр Козлов признал, что объем грунта, загрязненного мазутом, может возрасти до 200 тысяч тонн.

Как отмечает СМИ, из-за воздействия вытекших нефтепродуктов в Черном море массово гибнут дельфины, трупы которых находят зоозащитники. По данным центра спасения дельфинов "Дельфа", с момента катастрофы по 22 декабря зафиксирована гибель более десятка млекопитающих, в Алексино на пляж выбросило сразу 8 трупов.

Кроме того, очень много погибших и пострадавших птиц. В частности, за последний день из мазута извлекли 875 изнеможенных пернатых. Их доставляют в реабилитационные центры, где на восстановление птиц требуется 2–3 дня, однако, как признают профильные специалисты, выживут не все.

Крушение танкеров РФ в Черном море - что известно

Напомним, 15 декабря в районе Керченского пролива потерпели крушение два российских танкера "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". В Черное море попал мазут, который они транспортировали. И.о. директора научно-исследовательского учреждения "Украинский научный центр экологии моря" Виктор Коморин считает, что мазут может добраться до Украины.

Глава Всеукраинской экологической лиги Татьяна Тимочко заявила, что мазут приведет к гибели морских жителей – рыбы, дельфинов и водоплавающих птиц. По ее словам, эффект от военных действий в акватории Азовских и Черных морей чрезвычайно вреден - есть факты разрушения танкеров с нефтепродуктами. Разлив нефти и других нефтепродуктов влекут негативные последствия для окружающей среды, если они попадают в морскую воду. Тем более – в прибрежную полосу.

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