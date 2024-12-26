По мнению эксперта, Кремль ничего не делает, кроме публикации "сладких" отчетов.

Утечка нефтепродуктов, которая происходит из-за аварии российских танкеров "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239", может достичь популярного курорта РФ - города Сочи. Об этом в эфире Есперсо рассказал капитан 1-го ранга в отставке ВМС ВСУ, бывший заместитель начальника штаба ВМС ВСУ Андрей Рыженко.

По его словам, сейчас в РФ происходит, как выразился российский диктатор Владимир Путин, "движуха", которая хоть и не имеет прямого военного характера, но связана с войной. В частности, это касается экологической катастрофы, возникшей из-за столкновения танкеров.

"Сейчас гораздо больше, как здесь запустил господин Путин слово "движуха", движуха возникает как раз в Российской Федерации, вокруг невоенных, хотя они каким-то образом связаны с той войной, которую они развязали. Я имею в виду катастрофу, которая была инициирована, авария двух танкеров в Керченском проливе, она сейчас очень серьезно, негативно влияет в Российской Федерации на экологию", - сказал он.

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Рыженко также отметил, что ситуация становится все хуже, а российские власти продолжают игнорировать ее последствия. По его мнению, Кремль фактически ничего не делает, кроме публикации оптимистических отчетов. Между тем количество мазута, который попадает на побережье, постоянно растет:

"Это мы видим каждый день, и видим насколько официальная Россия ничего фактически не делает, кроме этих вот докладов сладких. Хотя ситуация с каждым днем становится для них все хуже и хуже, потому что количество мазута, который выбрасывается на побережье, оно становится все больше и больше. И этот район фактически уже достиг Сочи, хотя самый большой эпицентр - это, конечно, Анапа".

Авария российских танкеров в районе Керченского пролива

Как сообщал УНИАН, 15 декабря в Черном море в районе Керченского пролива потерпели крушение два российских танкера "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". В Черное море попал мазут, который они транспортировали. Выбросы мазута произошли, в том числе в Краснодарском крае, также выброс зафиксирован на побережье Керченского полуострова.

По словам руководителя общественной организации "Зеленый Лист" Владислава Балинского, авария танкеров является ярким примером экологических катастроф, которые Россия сопровождает масштабными информационными кампаниями, в том числе по спасению диких животных. При этом, по его мнению, реальных ответных мер страна-агрессор не проводит.

Впоследствии стало известно, что из-за аварии танкеров в РФ с 25 декабря был введен режим чрезвычайной ситуации. Выброс нефтепродуктов на берег Анапы и Темрюкского района затянулся и не прекращается. Изначально, по расчетам ученых и специалистов, основная масса мазута должна была остаться на дне Черного моря, но из-за погодных условий нефтепродукты поднимаются наверх и их выносит на пляжи.

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