Ученые говорят, что из-за повышения температуры кораллам грозит вымирание.

Ученые предупреждают, что Большой Барьерный риф, крупнейшая живая экосистема на Земле, сталкивается с серьезной угрозой - температура океана достигла самых высоких значений за последние 400 лет.

Новое исследование, проведенное австралийскими учеными, показывает, что если глобальное потепление не остановить, это природное чудо может не сохраниться для будущих поколений, пишет Independent.

Температура морской поверхности в водах, окружающих Большой Барьерный риф, в этом году достигла самых высоких значений за последние 400 лет.

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"Риф в опасности, и если мы не отклонимся от нашего нынешнего курса, наше поколение, скорее всего, станет свидетелем гибели одного из величайших природных чудес Земли, Большого Барьерного рифа", — заявил ведущий автор исследования Бенджамин Хенли.

Как сообщается, температура в морях вокруг ББР постоянно растет с 1900-х годов из-за деятельности человека. В частности, речь идет о сжигании угля, нефти и газа, что увеличивает опасные парниковые газы.

С 1960 по 2024 год авторы исследования наблюдали среднегодовое потепление на 0,12 °C за десятилетие.

В исследовании говорится, что "беспрецедентная" жара на поверхности моря вокруг этого природного чуда приводит к все более частым случаям массового обесцвечивания.

Фактически, с 2016 года риф пережил пять летних периодов массового обесцвечивания кораллов. Исследование показало, что эти случаи обесцвечивания произошли в течение пяти из шести самых теплых лет за последние четыре столетия.

Результаты исследования показывают, что Большой Барьерный риф приближается к точке невозврата, после которой он может не восстановиться.

Согласно Парижскому соглашению, мир пытается не допустить повышения температуры выше 1,5 градуса или максимума в 2 градуса. Но для кораллов даже повышения на 2 градуса может быть достаточно, чтобы уничтожить 99% рифов.

Рекордная жара на планете - последние данные

В июле этого года завершилась череда из 13 самых жарких месяцев на планете. Ученые говорят, что произошло это благодаря ослаблению явления Эль-Ниньо. Однако расслабляться рано. Температура в этом и прошлом году все еще намного выше, чем в 1980-х годах и в доиндустриальную эпоху.

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