В то же время трутовик окаймленный используется как сырье для медицинских препаратов.

В районе Чернобыльской АЭС растут различные грибы, среди них - гигантский трутовик окаймленный. Об этом рассказали в Чернобыльском радиационно-экологическом биосферном заповеднике.

По словам исследователей, в местном лесу можно встретить множество древесных грибов - трутовиков. Они бывают разные: мясистые, твердые, съедобные, а некоторые даже обладают лечебными свойствами. Однако среди них выделяется трутовик окаймленный, который может достигать до 40 см в ширину.

Этот гриб производит остатки бурой гнили, которые затем становятся важной составляющей почвы в хвойных лесах. Обычно он поселяется на сухостое, пеньках и мертвой древесине. После попадания споры на поврежденный участок коры начинает развиваться мицелий, который впоследствии вызывает гниение. По словам ученых, в начале этого процесса древесина меняет желтоватый цвет на коричневый.

"В развитой стадии она становится коричневой и рассыпчатой, распадается на кубики. Пораженная древесина хрупкая, может ломаться во время сильного ветра и становится непригодной для использования. Иногда может поражать и ослабленные живые деревья через различные ранения в нижней части ствола", - рассказали исследователи.

Говорится, что трутовик окаймленный используется как сырье для медицинских препаратов в гомеопатии и в китайской народной медицине. Также из него изготавливают грибной ароматизатор.

