В Украине построят крупнейшую в Европе ветровую электростанцию

Норвежская NBT и китайская CET подписали контракты на строительство ветропарка на 750 МВт.

Норвежская NBT AS и China Electric Power Equipment and Technology Co., Ltd. (CET), дочернее предприятие State Grid Corporation of China, подписали два контракта на проектирование, закупку и строительство (EPC) ветроэлектростанций "Зофия II" и "Зофия III".

Мощность "Зофия II" составит 300 МВт, "Зофия III" - 450 МВт. Отмечается, что ветропарк в Запорожской области станет крупнейшим в Европе. Об этом пишет Энергореформа.

Норвежская компания также подписала предварительное соглашение о финансировании этих ВЭС с CET, Industrial Commercial Bank of China (ICBC), Export-Import Bank of China (Exim Bank of China) и China Construction Bank (CCB) на 500 млн евро.

В NBT также отмечают, что для реализации проекта "Зофия" при поддержке этих банков планируют привлечь в рамках синдиката еще 250 млн евро от других международных банков. Планируется, что общий объем инвестиций в ветропарки "Зофия" превысит 1 млрд евро.

Предполагается, что после завершения строительства ВЭС их выработка составит 2900 ГВт-ч в год. Это позволит обеспечить энергией 340 000 домашних хозяйств. Кроме того, выбросы CO2 будут сокращены на 1,6 млн тонн в год.

В NBT напоминают, что в начале этого года закрыли сделку по финансированию ВЭС "Сиваш" мощностью 250 МВт на сумму 262 млн евро.

Согласно данным Единого реестра оценки влияния на окружающую среду (ОВОС) на сентябрь этого года, подконтрольное NBT ООО "Азовинвестпром" начало строительство первой очереди ветропарка "Зофия" мощностью 42,5 МВт на территории Якимовского района Запорожской области. В рамках проекта рассматриваются 12 локаций для установки от 10 до 12 ветроэлектроустановок (ВЭУ) мощностью от 4,2 МВт каждая. Высота башни - до 140 м, диаметр ротора - от 145 м до 170 м в зависимости от производителя и модели оборудования.

Оба проекта в Херсонской и Запорожской области реализуются NBT совместно с французской энергетической компанией Total-Eren (дочерняя структура Total).